F1, Oscar Piastri: “Grande inizio di stagione, mi è mancato qualcosa in Q3”

Cala il sipario sulle prime qualifiche della stagione 2025 di F1. In Australia, i piloti si sono dati battaglia per tutti e tre i turni e alla fine del Q3 la McLaren ha ottenuto il miglior risultato con Norris e Piastri in testa. Il britannico partirà, per la prima volta in questa stagione, dalla pole position, avendo siglato il crono di 1.15.096.

Seconda posizione per il compagno di squadra Oscar Piastri con un ritardo di soli 0.074 millesimi. Il pilota di casa non è riuscito, soprattutto nel Q3, a colmare il distacco con il primo classificato. L’australiano si conferma comunque molto veloce e domani proverà, tempo permettendo, ad insidiare Norris per la vittoria finale. Terzo posto per Max Verstappen che, dopo un brutto venerdì, riesce ad ottenere il massimo dalla sua macchina concludendo con un distacco di 0.385.

In quarta posizione si è piazzato un ottimo George Russell che, con la sua Mercedes, ha lavorato bene nelle prove del venerdì ed ha sfruttato al meglio la qualifica in vista della gara di domani. Male la Ferrari che chiude la prima qualifica della stagione al settimo posto con Charles Leclerc e all’ottavo con Lewis Hamilton.

Oscar Piastri, nel corso dell’intervista post-gara ai microfoni ufficiali della F1 ha dichiarato: “Sono molto felice, è sempre bello partire in prima fila all’inizio dell’anno, era un po’ di tempo che non arrivavo qui, è un grande inizio di stagione ed è bello portare tutto il team in prima fila. Vedremo come andrà la gara, sono piuttosto contento della mia qualifica anche se mi è mancato qualcosa nel Q3”.

“Il margine con Lando si è creato in un paio di punti, nel terzo settore ho perso qualcosina rispetto al giro che avevo fatto in Q2 e poi ho avuto un bloccaggio nel primo tentativo in Q3. Non volevo ripetere l’errore e magari in quei momenti si è creato il distacco con Norris”, ha poi concluso il pilota australiano che scatterà domani in prima fila.