F1, Max Verstappen: “Il terzo posto è un buon risultato per i problemi che avevamo ieri”

Max Verstappen ha concluso in terza posizione le qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri hanno confermato le attese della vigilia e hanno monopolizzato la prima fila.

L’olandese, con la sua Red Bull, ha fatto il meglio che poteva, prendendosi la terza piazza a 0.385 da Norris e riuscendo a mettersi dietro la Mercedes del britannico George Russell. Male le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del “Re Nero”, Lewis Hamilton, in quarta fila (settimo e ottavo posto). Addirittura eliminato in Q1 l’altro alfiere della scuderia di Brackley, Kimi Antonelli.

“Le qualifiche sono andate bene, nel primo giorno il feeling non era buono. Aver ottenuto un terzo posto, visti i problemi che avevamo, è soddisfacente. Non è stato semplice trovare il giro perfetto in questo time-attack, anche perché il gap dalle McLaren è importante“, ha dichiarato Verstappen a caldo.

Condizioni climatiche che in vista di domani potrebbero cambiare per il previsto arrivo della pioggia: “Se dovesse piovere, la pista sarà sicuramente scivolosa. Da parte mia darò il massimo e vedremo dove saremo“, ha concluso Max.