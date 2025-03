F1, Ferrari in cerca di conferme per Sprint e qualifiche. McLaren riferimento, Red Bull aggrappata a Verstappen

C’è la necessità di conferme. A Shanghai, in casa Ferrari, non si vuol estrinsecare troppo la propria soddisfazione, temendo che la replica di Melbourne possa materializzarsi anche nel secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Già, perché illusioni c’erano state dopo il venerdì dell’Albert Park, tra propositi di pole e voglia di lottare contro la McLaren, il riferimento indiscusso del Circus nei primi vagiti del campionato.

Dal sabato si è persa la strada e l’epilogo domenicale è stato da incubo. Il team del Cavallino Rampante si augura di aver appreso qualcosa dalla disastrosa due-giorni nella terra dei canguri, al fine di non trasformare la SF-25 in una specie di una chicane mobile.

In Cina, Lewis Hamilton ha griffato il day-1 con una p-1 nelle qualifiche della Sprint Race, di scena domani. Una prestazione confortante del britannico, in feeling con la monoposto, mettendo del suo nell’interpretazione del layout. Aver vinto su questa pista in sei circostanze e aver conquistato altrettante pole non è certo frutto del caso.

Bisognerà però prestare attenzione all’evoluzione della pista e capire in che modo intervenire sul set-up senza che questo vada ad alterare gli equilibri in vista della Sprint e poi delle qualifiche. La partita si giocherà, come al solito, nella capacità di sfruttare al meglio le gomme e saperle conservare. Hamilton è parso confidente, mentre Charles Leclerc si è trovato non così comodo nell’affrontare le curve medio-lente di Shanghai. Il monegasco, forse, dovrà dare un’occhiata ai dati del compagno di box.

In tutto questo, la citata McLaren resta la favorita. Lando Norris e Oscar Piastri, che partiranno dalla sesta e terza piazzola nella gara di domani, non hanno sfruttato al meglio il potenziale della vettura, ma hanno comunque impressionato per quanto fatto vedere in tornate diverse nei singoli settori. La sensazione è che quindi a Woking, se non faranno disastri, potranno svettare.

Red Bull, invece, non può fare altro che affidare la propria causa a “San Max Verstappen”. Il secondo tempo delle qualifiche odierne, a 0.018 da Lewis, è la dimostrazione delle straordinarie capacità di guida dell’olandese, in considerazione dell’ultimo posto di Liam Lawson. Mercedes, invece, in difficoltà con le gomme soft, contrariamente al buon rendimento con le medie. Il quinto e settimo tempo di George Russell e di Kimi Antonelli parlano chiaro. Vedremo se gli uomini di Toto Wolff troveranno delle soluzioni.