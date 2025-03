F1, Charles Leclerc: “Mi sono sentito un passo indietro rispetto a Hamilton, devo migliorare nel primo settore”

Charles Leclerc deve masticare un po’ amaro al termine delle qualifiche Sprint di oggi a Shanghai (Cina), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito asiatico si è assistito a un time-attack in cui i piloti si sono dati battaglia per la definizione della griglia di partenza della gara del sabato, in un fine-settimana particolare proprio per la presenza di questo format.

È stato l’altro ferrarista Lewis Hamilton a prendersi la pole-position, in maniera inaspettata, considerando soprattutto la velocità delle due McLaren. Oscar Piastri e soprattutto Lando Norris non sono stati perfetti e si sono dovuti accontentare del terzo e sesto posto nello schieramento. Per Charles una quarta piazza, evidenziando un gap importante da compagno di squadra soprattutto nella percorrenza delle curve lente.

“Ho faticato fin dall’inizio e mi sono sentito un passo indietro rispetto a Lewis. In particolare, non ero veloce nella sequenza delle curve 1-2-3. Un peccato partire in seconda fila, ma quantomeno Hamilton in pole ed è positivo per la squadra. Speriamo di fare una bella Sprint domani“, le prime parole del monegasco.

“Non sono riuscito a trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme, anche se sul finire della sessione le cose sono andate un po’ meglio. Sarà una Sprint Race complicata soprattutto per la gestione delle gomme. Vedremo cosa riusciremo a fare e poi ci concentreremo sulle qualifiche per la gara di domenica“, ha concluso Leclerc, che condividerà la seconda fila con Piastri, mentre al fianco di Hamilton ci sarà il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull).