F1, Lawson infuriato con Alonso: “Mi ha bloccato”, ma il box lo corregge: “Era Stroll”

Simpatico siparietto durante le qualifiche valevoli per il Gran Premio del Qatar di Formula 1 a Lusail. Liam Lawson e Fernando Alonso si erano pizzicati già dopo la gara ad Austin: il neozelandese si era spostato in rettilineo durante la Sprint Race americana per difendere la posizione e lo spagnolo aveva definito questa manovra “idiota”, accusando Lawson di giocarsi la sua carriera in Formula 1.

Lawson aveva risposto a tono all’esperto collega: “Capisco che abbia fatto una gara orribile, quindi magari è per quello che si è infuriato, ma penso che se avessi fatto qualcosa di sbagliato allora avrei ricevuto una penalità”.

Durante il Q1 di ieri Lawson è tornato a rimproverare Alonso: “Alonso ha rallentato di proposito in curva 9 e in curva 10 quando ha interrotto il suo giro. È uno schifo” – ha detto via radio dopo l’eliminazione, mentre l’asturiano era riuscito a passare il turno.

Il box però ha dovuto correggere Lawson: “era Stroll“ – il messaggio arrivato dal paddock. Insomma, il giovane pilota neozelandese che sembra promesso sposo della Red Bull non sembra volersi fare troppi amici.