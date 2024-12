F1, Fernando Alonso: “Sono abituato a non avere la macchina migliore, mi sento ancora veloce e motivato”

Fernando Alonso è pronto ad affrontare questo weekend a Yas Marina il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Aston Martin è già certo di chiudere l’anno al nono posto in campionato, avendo un distacco di 84 punti dall’ottava piazza di Perez e un vantaggio di 31 lunghezze sulla decima posizione di Hulkenberg,

“Non è stato difficile mantenere la motivazione quest’anno, perché ogni due settimane si ha la possibilità di fare un po’ meglio del weekend precedente. Questo calendario non ti permette di riposare o di avere tempo per pensare, sei continuamente in gara. Io in un certo senso sono abituato a non avere la macchina migliore: in 25 anni di gare credo di averla avuta solo in Toyota, nel WEC“, ha dichiarato il 43enne nativo di Oviedo nel corso del media day.

“Ora mi sto godendo questa parte della mia carriera. Mi sento ancora veloce e motivato e mi sto godendo i progressi del team, le cose positive ma anche quelle negative. Cerchiamo di imparare. Presto inizieremo a lavorare con grandi persone che ammiro, come Adrian Newey ed Enrico Cardile, che presto si unirà alla squadra, oltre a Andy Cowell. Sono persone contro cui ho gareggiato e ora ho la possibilità di lavorare al loro fianco e di imparare da loro“, le parole dell’ex ferrarista.

Sulla controversia tra Verstappen e Russell, con il quattro volte campione iridato che ha accusato l’inglese di avere due facce: “Penso che George sia un grande pilota e una grande persona. Sono anche un suo buon amico e non credo che mostri facce diverse. Il problema, e penso che Max concordi con me, è che come ho detto molte volte alcune penalità non sono coerenti. Questa è la frustrazione che a volte proviamo“.