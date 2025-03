Eczacibasi Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si gioca Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa saranno impegnate sul campo della quotatissima formazione turca e cercheranno di difendere la vittoria per 3-0 conquistata settimana scorsa di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud: le meneghino dovranno conquistare almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Il successo dell’andata rappresenta un bel mattoncino in favore della formazione guidata da coach Stefano Lavarini, ma nella fornace del Burhan Felek Salonu bisognerà tirare fuori nuovamente gli artigli se si vorrà completare la missione e meritarsi la semifinale da disputare in una partita secca contro Conegliano, che ha regolato le polacche del Developres Resovia. L’auspicio è quello di avere tre squadre italiane alla Final Four della massima competizione continentale, vista anche la presenza di Scandicci.

Grandissima attesa per lo scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Tijana Boskovic, ritenute tra le giocatrici più forti del mondo: l’azzurra ha stravinto il testa a testa dell’andata con la serba e proverà a replicarsi. Milano avrà bisogno dell’apporto di tutte le sue giocatrici di riferimento come la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, la centrale Anna Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY

Giovedì 13 marzo

Ore 16.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.