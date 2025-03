E3 Saxo Classic 2025: il percorso ai raggi X. Ganna sfida il duo Van Der Poel-Van Aert

Continua la stagione delle grandi classiche del. Nord. Si corre venerdì 28 marzo l’edizione numero 67 della E3 Saxo Classic, corsa di un giorno, ormai appuntamento fisso della primavera WorldTour de pavé, che parte e arriva ad Harelbeke. La gara può tranquillamente essere considerata una prova generale per tutti quei corridori che nutrono ambizioni in vista del Giro delle Fiandre in programma domenica 06 Aprile.

Il tracciato di 208,8 chilometri ne propone 13 in pavé, caratterizzati da 17 muri per un dislivello complessivo di 2800 metri. Il Katterberg, prima difficoltà di giornata, si trova dopo poco più di 30 chilometri di corsa, le altre 16 ascese sono racchiuse in un centinaio di chilometri, tra La Houppe e il Tiegemberg. Quando i corridori arriveranno sulla vetta dell’ultimo muro mancheranno 20 chilometri dalla conclusione della gara. Unica variazione tra queste muri il ritorno dell’Eikenberg, che lo scorso anno era stato sostituito dalla Ellestraat.

Il cospicuo numero di atleti partecipanti conferma il valore dell’appuntamento. Saranno presenti al via 25 squadre, le 18 del World Tour e sette team professional: Israel – Premier Tech, Lotto Cycling Team, Q36.5 Pro Cycling, Team Flanders – Baloise, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling e Uno-X Mobility.

La rinuncia di Pogacar, ufficiale la sua partecipazione alla prossima Parigi-Roubaix, non impoverisce un campo di partecipazione di altissimo livello. Ai nastri di partenza l’olandese Mathieu Van der Poel della Alpecin – Deceuninck, vincitore dello scorso anno e dell’ultima Milano-Sanremo, l’americano Matteo Jorgenson della Team Visma | Lease a Bike, trionfatore della Parigi-Nizza per il secondo anno consecutivo, e il belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike. L’Italia punterà su Filippo Ganna per provare a giocare le sue possibilità di vittoria. L’alfiere della Ineos Grenadiers è reduce da una stratosferica Milano-Sanremo e vuole rifinire la condizione in vista della Parigi-Roubaix di metà Aprile.