Obiettivo Gand-Wevelgem per Jonathan Milan. L’Italia è a secco da 10 anni

Con la Classic Brugge-De Panne alle spalle, ecco che è già tempo di proseguire la Campagna del Nord con un nuovo appuntamento, forse il più importante di questo pre Fiandre e Roubaix. Domenica infatti spazio alla Gand-Wevelgem, giunta alla sua edizione numero 85.

L’Italia ha grande tradizione in questo appuntamento che, fino a qualche stagione fa, era completamente dedicato ai velocisti: tre vittorie per Mario Cipollini, due per Guido Bontempi. Da quando si è trasformato invece in un antipasto di Ronde ecco che gli azzurri hanno fatto più fatica: l’ultimo successo risale a dieci anni fa, quando in una giornata colpita dal fortissimo vento laterale vinse Luca Paolini.

A tentare il colpaccio potrebbe essere Jonathan Milan, che oltre ad essere velocista tiene anche bene sulle pietre e potrebbe disimpegnarsi alla grande in terra belga. Già nella passata stagione il corridore della Lidl-Trek fu protagonista andando all’attacco e riuscendo a cogliere una buonissima quinta piazza.

C’è bisogno di bravura, in un’eventuale volata finale, ma anche di fortuna: oggettivamente parlando Milan non può tenere la ruota degli uomini da classiche sui muri fiamminghi ed in questo caso il capitano della Lidl-Trek sarebbe sicuramente Mads Pedersen, campione uscente. L’assenza di Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Wout van Aert può aiutare: in una gara più controllata potrebbe esserci spazio per uno sprint ristretto.