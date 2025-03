Dove vedere Monza-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi martedì 11 marzo (ore 20.30) si gioca Monza-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley maschile. Alla Opiquad Arena andrà in scena il primo atto del derby italiano che vale la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea, le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per conquistare un risultato importante in vista della sfida di ritorno in programma settimana prossima a campi invertiti.

Perugia partirà con i favori del pronostico: i Block Devils hanno concluso la regular season di Superlega in seconda posizione e si sono qualificati a questa fase a eliminazione diretta della manifestazione continentale in virtù del primo posto nel proprio girone, mentre i brianzoli si sono salvati soltanto in volata in campionato e si sono meritati il passaggio del turno con qualche patema d’animo di troppo alla loro prima apparizione in un contesto di questa caratura.

Perugia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, all’opposto Wassim Ben Tara, ai centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, al libero Massimo Colaci. Monza punterà sugli attaccanti Erik Rohrs, Luka Marttila, Arthur Szwarc sotto la guida di Fernando Kreling per cercare il colpaccio di fronte al proprio pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monza-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONZA-PERUGIA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 11 marzo

Ore 20.30 Mint Vero Volley Monza vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONZA-PERUGIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.