Dove vedere Milano-Vallefoglia oggi in tv, A1 volley femminile: orario gara-1 playoff, programma, streaming

Oggi domenica 9 marzo (ore 19.00) si gioca Milano-Vallefoglia, gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa incominceranno la caccia al tricolore di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, incrociando la formazione marchigiana. Ricordiamo che la serie è al meglio delle tre partite: chi ne vince due si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Scandicci-Busto Arsizio.

La compagina lombarda, reduce dal successo nell’andata dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul, partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario che con un bel finale di regular season è riuscito a issarsi fino al settimo posto in classifica generale, meritandosi l’incrocio con la seconda testa di serie.

Coach Stefano Lavarini potrà fare affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla centrale Anna Danesi, sulla palleggiatrice Alessia Orro. Vallefoglia sarà nelle mani soprattutto di Erblira Bici, Simone Lee, Camilla Weitzel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Vallefoglia, gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-VALLEFOGLIA VOLLEY OGGI

Domenica 9 marzo

Ore 19.00 Numia Vero Volley Milano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.