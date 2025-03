Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano oggi, A1 volley femminile: orario gara-2, programma, streaming

Milano per chiudere la serie, Vallefoglia per regalarsi un sogno ed allungarla a gara3. La sfida tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Numia Milano è arrivata a gara2 dopo il 3-0 dell’andata e promette spettacolo e magari più equilibrio di quanto non possa dire la classifica delle due squadre a fine della regular season.

La formazione di Stefano Lavarini arriva a questo incontro dopo l’impresa di Istanbul con la netta vittoria sull’Eczacibasi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un 3-0 contro la squadra di Tijiana Boskovic che ha fatto il paio con quello inflitto all’andata alla formazione turca e che permette a Milano di volare alla final four, sempre in programma ad Istanbul a inizio maggio, dove in semifinale affronterà la corazzata Conegliano. La formazione milanese è arrivata in ottima condizione alla fase decisiva della stagione e vuole chiudere in fretta la pratica quarti di finale dei playoff. In questa fase anche un incontro in più può fare la differenza in negativo. Difficile, dunque, che Lavarini si affidi a qualche seconda linea.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è spalle al muro: vincere o chiudere qui una stagione che, comunque vada oggi, sarà catalogata come positiva. In gara1 la squadra allenata da Andrea Pistola ha messo in difficoltà Milano solo nel primo set prima di crollare sotto i colpi di Egonu e compagne ma più volte in stagione la squadra di Vallefoglia ha creato qualche grattacapo alle big e Milano ne sa qualcosa perché in regular season per due volte è stata costretta a ricorrere al tie break per battere le marchigiane ma era un’altra Numia quella della prima parte di stagione.

Il fischio d’inizio è in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle 16.30 di domenica 16 marzo. La diretta streaming sarà disponibile a pagamento su DAZN e su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Numia Milano

