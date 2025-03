Gli Europei Indoor 2025 di atletica si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Si preannuncia un evento altamente spettacolare sul finire del lungo inverno in sala, sarà il primo grande appuntamento internazionale di questo mese che poi culminerà con i Mondiali Indoor previsti tra un paio di settimane a Nanchino.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni, guidata da alcune dei fuoriclasse del movimento tricolore come Mattia Furlani (salto in lungo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Zaynab Dosso (60 metri), Larissa Iapichino (salto in lungo), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo), Stefano Sottile (salto in alto).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (il dettaglio delle fasce orarie e dei canali è posto in fondo all’articolo); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA 2025

Giovedì 6 marzo

18.20 Salto in alto maschile, qualificazioni

18.35 Salto triplo femminile, qualificazioni

19.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

19.10 1500 metri femminile, batterie

19.55 1500 metri maschile, batterie

20.30 Salto in lungo maschile, qualificazioni

20.48 60 ostacoli femminile, batterie

21.20 60 ostacoli maschile, batterie

21.52 4×400 mista, finale

Venerdì 7 marzo

09.30 Eptathlon, 60 metri

10.05 Eptathlon, salto in lungo

10.15 800 metri femminile, batterie

11.00 Salto in alto femminile, qualificazioni

11.05 800 metri maschile, batterie

11.42 Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.55 400 metri femminile, batterie

12.45 500 metri maschile, batterie

12.58 Eptathlon, getto del peso

13.40 Salto triplo maschile, qualificazioni

13.45 60 ostacoli femminile, semifinali

14.05 60 ostacoli maschile, semifinali

18.50 Salto triplo femminile, finale

19.00 Eptathlon, salto in alto

19.05 Salto con l’asta maschile, qualificazioni

19.58 400 metri femminile, semifinali

20.19 400 metri maschile, semifinali

20.34 Salto in lungo maschile, finale

21.10 1500 metri femminile, finale

21.15 1500 metri maschile, finale

21.43 60 ostacoli femminile, finale

21.53 60 ostacoli maschile, finale

Sabato 8 marzo

10.00 Eptathlon, 60 ostacoli

10.20 3000 metri femminile, batterie

10.50 Getto del peso femminile, qualificazioni

11.00 Eptathlon, salto con ‘asta

12.00 60 metri maschile, batterie

12.45 3000 metri maschile, batterie

18.40 Salto triplo maschile, finale

19.10 60 metri maschile, semifinali

19.35 Salto con l’asta femminile, finale

19.53 800 metri femminile, semifinali

20.09 Salto in alto maschile, finale

20.13 800 metri maschile, semifinali

20.29 Salto in lungo femminile, finale

20.45 Eptathlon, 1000 metri

21.10 400 metri maschile, finale

21.40 60 metri maschile, finale

21.50 400 metri femminile, finale

Domenica 9 marzo

09.00 Pentathlon, 60 ostacoli

09.50 Pentathlon, salto in alto

10.05 Getto del peso maschile, qualificazioni

12.00 60 metri femminile, batterie

12.21 Pentathlon, getto del peso

15.10 Pentathlon, salto in lungo

16.05 60 metri femminile, semifinali

16.28 Getto del peso maschile, finale

16.42 Salto con l’asta maschile, finale

16.50 3000 metri maschile, finale

17.05 Salto in alto femminile, finale

17.27 800 metri maschile, finale

17.36 3000 metri femminile, finale

17.52 Getto del peso femminile, finale

18.03 Pentathlon, 800 metri

18.24 4×400 maschile, finale

18.37 60 metri femminile, finale

18.50 4×400 femminile, finale

DOVE VEDERE IN TV GLI EUROPEI DI ATLETICA INDOOR

Giovedì 6 marzo

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

Venerdì 7 marzo

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione serale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

Sabato 8 marzo

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 10.20 alle ore 12.00 e per tutta la sessione serale, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

Domenica 9 marzo

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 11.20 alle ore 11.50 e per la sessione pomeridiana, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) solo per la sessione mattutina, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.