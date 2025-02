Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor: Furlani, Dosso, Fabbri e Diaz i fari. Torna Simonelli

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei Indoor, che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Alla rassegna continentale in sala parteciperanno 39 azzurri (20 uomini, 19 donne), che inseguiranno risultati di rilievo in uno dei due grandi appuntamenti di questo intenso inverno al coperto (due settimane dopo andranno in scena i Mondiali Indoor a Nanchino).

Mattia Furlani e Leonardo Fabbri detengono la miglior prestazione mondiale stagionale, rispettivamente nel salto in lungo (8.37 metri) e nel getto del peso (21.95 metri). La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il Campione d’Europa all’aperto cercheranno il grande colpaccio nelle rispettive discipline, al pari di Zaynab Dosso che sui 60 metri vanta il secondo accredito continentale ed è il bronzo iridato in carica.

Sogneranno in grande anche Larissa Iapichino nel salto in lungo (argento due anni fa al coperto) e i due azzurri del salto triplo: Andy Diaz (bronzo ai Giochi, 17.31 in inverno) e Andrea Dallavalle, tornato a volare dopo tre anni con il 17.36 degli Assoluti (secondo al mondo). Zane Weir sarà chiamato a difendere il titolo continentale nel getto del peso e ha le potenzialità per confermarsi sul podio, mentre Samuele Ceccarelli, che due anni fa trionfò sui 60 metri battendo Marcell Jacobs, è ben lontano dalla forma dei giorni migliori.

Possono ambire a un risultato di rilievo Luca Sito e Alice Mangione (400 metri), Catalin Tecuceanu (800 metri), Marta Zenoni (1500 metri), Ludovica Cavalli (3000 metri). Lorenzo Simonelli farà il proprio debutto stagionale proprio in questa occasione: il Campione d’Europa dei 110 ostacoli è reduce da un infortunio e cercherà un guizzo sui 60 ostacoli. Da seguire anche Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e Sveva Gerevini nel pentathlon (quarta agli ultimi Mondiali indoor).

Saranno ben sei i debutti in Nazionale assoluta, tra cui spicca Matteo Sioli, argento iridato under 20 nel salto in alto e reduce dal 2.28 degli Assoluti. Gli altri esordienti saranno Stephen Awuah Baffour (60), Giovanni Lazzaro (800), Eugenio Meloni (alto), Idea Pieroni (alto) e Virginia Scardanzan (asta). Non ci saranno azzurri in alcune specialità: 3000 metri, salto con l’asta ed eptathlon tra gli uomini; salto triplo e getto del peso tra le donne. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor 2025 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2025

UOMINI

Stephen Awuah Baffour (60 metri)

Samuele Ceccarelli (60 metri)

Luca Sito (400 metri)

Simone Barontini (800 metri)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Hassane Fofana (60 ostacoli)

Nicolò Giacalone (60 ostacoli)

Lorenzo Simonelli (60 ostacoli)

Manuel Lando (salto in alto)

Eugenio Meloni (salto in alto)

Matteo Sioli (salto in alto)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Simone Biasutti (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Andy Diaz (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Nick Ponzio (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

DONNE

Arianna De Masi (60 metri)

Zaynab Dosso (60 metri)

Gloria Hooper (60 metri)

Alessandra Bonora (400 metri)

Alice Mangione (400 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Marta Zenoni (1500 metri)

Ludovica Cavalli (3000 metri)

Federica Del Buono (3000 metri)

Micol Majori (3000 metri)

Giada Carmassi (60 ostacoli)

Elisa Di Lazzaro (60 ostacoli)

Idea Pieroni (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Virginia Scardanzan (salto con l’asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Sveva Gerevini (pentathlon)