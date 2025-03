Atletica, la classifica a punti degli Europei Indoor: Italia vicina al podio con tre ori, manca il peso

L’Italia ha conquistato sei medaglie agli Europei Indoor 2025 di atletica leggera: 3 ori, un argento, 2 bronzi. A fare suonare l’Inno di Mameli sono stati Andy Diaz (salto triplo), Zaynab Dosso (60 metri) e Larissa Iapichino (salto in lungo), Mattia Furlani si è messo al collo l’argento nel salto in lungo con un po’ di amarezza, Matteo Sioli ha debuttato con la Nazionale festeggiando il bronzo nel salto in alto a 19 anni, Andrea Dallavalle è tornato sul podio con il terzo posto nel salto triplo.

Sono mancati gli allori dal getto del peso, dove Leonardo Fabbri e Zane Weir erano i due grandi favoriti della vigilia e invece sono incappati in una pessima controprestazione. Furlani era il favorito per l’oro, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza per un centimetro. Peccato per i quarti posti di Catalin Tecuceanu ed Eloisa sugli 800 metri, anche Roberta Bruni non è andata così lontana da una bella soddisfazione nel salto con l’asta.

La bontà del movimento di un Paese non si valuta però soltanto dalle medaglie, ma soprattutto con il numero di finali conquistate, ovvero da quanti atleti si sono piazzati nelle prime otto posizioni. Per valutare il benessere di ogni Nazione si fa un semplice conteggio: ai primi classificati vengono assegnati 8 punti, ai secondo 7, ai terzi 6 e così a scendere fino al punto previsto per l’ottavo. Si tratta della classifica a punti, che restituisce una cartina di tornasole più completa e articolata del rendimento avuto in una rassegna.

L’Italia ha concluso al quarto posto con 73,5 punti. I Paesi Bassi hanno dominato anche questa graduatoria con 91,5 punti davanti a Gran Bretagna (87) e Francia (83), gli azzurri si sono lasciati alle spalle la Spagna di mezzo punto, poi distaccatissime Germania (57,5) e Svizzera (45).

CLASSIFICA A PUNTI EUROPEI INDOOR ATLETICA 2025