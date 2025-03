Atletica, Italia grande protagonista anche agli Europei Indoor. Tante luci e poche ombre ad Apeldoorn

Dopo aver dominato gli Europei outdoor preolimpici di Roma 2024, l’Italia si conferma una delle superpotenze dell’atletica leggera continentale anche in occasione dei Campionati Europei al coperto di Apeldoorn 2025. Nonostante l’assenza di tutti gli ori olimpici di Tokyo e di Nadia Battocletti, la spedizione azzurra si è dimostrata estremamente competitiva su più fronti togliendosi delle belle soddisfazioni e presentandosi alla vigilia dell’ultima giornata ancora in corsa per vincere il medagliere della manifestazione.

La nostra Nazionale ha chiuso gli Europei indoor con 3 ori (Diaz nel triplo, Iapichino nel lungo e Dosso nei 60), 1 argento (Furlani nel lungo) e 2 bronzi (Sioli nell’alto e Dellavalle nel triplo), pareggiando i 6 podi della precedente edizione ed eguagliando le tre vittorie ottenute in passato solamente nel 1982 e nel 2007. L’Italia, quarta nella ‘placing table’ che considera la qualità e la quantità dei piazzamenti nei primi otto posti, ha centrato la seconda posizione nel medagliere dietro ai Paesi Bassi (7 ori e 2 argenti), risultato che ha un solo precedente nella storia dell’atletica tricolore (a Birmingham 2007).

Focalizzandoci sulle prestazioni dei singoli, Zaynab Dosso si è imposta nei 60 metri con 7.01 ritoccando di un centesimo il suo record nazionale e firmando il miglior tempo al mondo nel 2025. L’emiliana, bronzo iridato al coperto in carica, ha regalato allo sprint femminile italiano il primo successo internazionale a livello assoluto in un grande evento (Giochi Olimpici, Mondiali ed Europei).

Degno di nota anche il sensazionale 17.71 di Andy Diaz, che ha trionfato nella finale di salto triplo avvicinandosi al suo primato italiano e realizzando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il terzo oro azzurro ad Apeldoorn è stato conquistato invece nel salto in lungo da Larissa Iapichino, al primo titolo internazionale senior della carriera con un brillante 6.94.

Italia che può sorridere anche per il bronzo di Matteo Sioli nel salto in alto a soli 19 anni e per il terzo posto nel triplo di Andrea Dallavalle (dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni), mentre c’è qualche rimpianto per l’argento millimetrico di Mattia Furlani nel lungo e soprattutto per la debacle dei pesisti (Leonardo Fabbri eliminato in qualificazione, Zane Weir ultimo in finale).