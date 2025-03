Il bilancio di La Torre: “Tanto presente, tanto futuro. Larissa Iapichino ha fatto capire che…”

Tanta soddisfazione per Antonio La Torre per gli accadimenti delle quattro giornate degli Europei di atletica indoor di scena ad Apeldoorn. Le tante medaglie, e la ciliegina sulla torta di Zaynab Dosso, non fanno che far sorridere il direttore tecnico della selezione azzurra.

Queste le sue parole al sito della FIDAL: “Per la prima volta nella storia una donna italiana vince l’oro in una gara di velocità a livello internazionale assoluto: è un fatto storico sul serio. Il fatto che ci sia riuscita Zaynab Dosso, in quel modo, con una superiorità evidente fin dai primi metri, ci riempie di gioia“.

Ma, alla fine dei conti, è tutto il novero della manifestazione a esaltare: “Iapichino ha iniziato a dire che sarà la protagonista del lungo femminile nei prossimi anni, negli occhi ho visto una determinazione feroce. Poi la bellissima gara di triplo: Diaz doveva solo sistemarsi, e saluto con grandissima felicità il ritorno di Dallavalle, l’ho nominato capitano proprio per questo e ha saputo essere capitano fino in fondo“.

Anche le altre storie meritano una citazione: “Come Roberta Bruni che per un nullo poteva essere medaglia. Ci sono giovani come Sioli che non tirano indietro. Abbiamo tanto presente e tanto futuro. Tra dieci giorni partiamo per i Mondiali indoor di Nanchino, vogliamo essere protagonisti anche lì“.