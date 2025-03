Dominik Paris esulta: “Finalmente ho battuto gli svizzeri! Peccato per Casse: avevamo parlato di doppietta…”

Dominik Paris ha vinto la prima discesa libera maschile di Kvitfjell, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, recupero della gara cancellata a Garmisch-Partenkirchen: l’azzurro ha confidato ai microfoni di Rai 2 HD tutte le proprie emozioni.

Il discesista italiano, subito dopo essere arrivato al traguardo, ha dichiarato: “Non mi sentivo bene sciando, ma sentivo tanta velocità. Il sale non ha dato la reazione che mi aspettavo, ma alla fine conta il tempo, sono contentissimo. Finalmente ho battuto gli elvetici, ma peccato che non ci sia Mattia Casse, avevamo parlato di fare doppietta. Sono fiducioso, ma la gara è ancora lunga“.

A gara conclusa, invece, con la vittoria ormai certificata, Paris ha affermato: “Grandioso, ho cercato di far correre gli sci ed è andata bene. Gli svizzeri sicuramente sono i più forti in questo momento e sono da battere. Fa piacere tornare sul podio, ho trovato una soluzione col setup, sono tornate le sensazioni positive. Non ero costante, ma oggi finalmente ce l’ho fatta. Per domani vediamo le condizioni, speriamo ci sia meno vento per una gara regolare“.