Sci alpino, inizia il fine settimana di Kvitfjell e Marco Odermatt vuole chiudere i conti

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sul lungo fine settimana di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Ci attendono tre giorni, ed altrettante gare, che potrebbero andare a definire in maniera più chiara ogni genere di classifica. Da quella generale a quelle di specialità.

Ma, come sempre, andiamo con ordine. Oggi sulla pista denominata Olympiabakken (laddove si sono disputate le gare delle Olimpiadi di Lillehammer 1994) andrà in scena la prima discesa (quella che va a recuperare quella che non si è potuta disputare a Garmisch-Partenkirchen) con la partenza fissata alle ore 10.30. La cancellazione della seconda prova di ieri renderà lo scenario ancora più imprevedibile. Domani, poi, si replicherà al medesimo orario, mentre domenica si chiuderà con il superG (sempre alle ore 10.30).

Si inizierà oggi con i primi 100 punti in palio, in un weekend che ne porterà in dote ben 300. Siamo nel finale di stagione, dato che rimarranno poi solamente la tappa di Hafjell e le Finali di Sun Valley. La situazione in classifica parla elvetico. Marco Odermatt comanda nella generale con 1306 punti contro i 946 di Henrik Kristoffersen. Nella Coppa di discesa è un festival svizzero con lo stesso Odermatt al comando con 445 punti contro i 372 di Franjo von Allmen ed i 260 di Alexis Monney. Passando al superG, sempre Odermatt in prima posizione con 441 punti contro i 260 di Mattia Casse, i 236 di Vincent Kriechmayr, i 235 di Stefan Rogentin ed i 234 di Franjo von Allmen.

In poche parole Marco Odermatt ha il match point in mano. Con tre gare “alla Odermatt” a Kvitfjell potrebbe andare a chiudere anzitempo i discorsi nelle varie classifiche. I rivali non mancheranno, soprattutto in casa, da Franjo von Allmen a Alexis Monney, passando per Stefan Rogentin. Gli italiani proveranno a inserirsi nella lotta su una pista nella quale Dominik Paris ha vinto in ben 4 occasioni, con Mattia Casse pronto a confermare la sua stagione positiva.