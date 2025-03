Djokovic, Mensik e l’età lontana. Distanza record di anni a Miami

18 anni e 102 giorni. Sono quelli che dividono Novak Djokovic e Jakub Mensik, che si affronteranno questa sera nella finale del Masters 1000 di Miami, il secondo dell’anno. Non c’era mai stato un simile differenziale d’età nella storia delle finali 1000: il precedente più vicino è quello di Andre Agassi e Rafael Nadal, che a Montreal 2005 erano divisi da 16 anni e 35 giorni (vinse il mancino di Manacor, ma per il Kid di Las Vegas fu quasi un trampolino di lancio verso l’ultima finale Slam, agli US Open).

Mensik arriva a questa finale già con un bel biglietto da visita: è il quarto teenager dal 1990 a raccogliere più di una vittoria contro top ten in differenti Masters 1000; ci erano riusciti in precedenza Nadal, Carlos Alcaraz e Holger Rune. E sempre a proposito di teenager, erano quattro quelli che prima di lui erano giunti fino alla finale: Nadal nel 2005, Djokovic nel 2007, Jannik Sinner nel 2021 e Alcaraz nel 2022.

Di contro, Djokovic è diventato il giocatore più avanti con gli anni a raggiungere una finale 1000, sorpassando con i suoi 37 anni e 301 giorni i 37 e 222 di Roger Federer quando trionfò sempre a Miami nel 2019, nella prima edizione giocata all’Hard Rock Stadium. Il serbo, peraltro, è anche il secondo giocatore a vincere 100 o più match nel Sunshine Double; meglio solo Federer con 122. E per lui questa è l’ottava finale a Miami, un record che condivide con Agassi, l’uomo del quale ha evoluto il concetto di miglior risposta della storia.

Tanto s’è detto a proposito della possibilità di Djokovic di portare a casa il titolo numero 100 proprio all’Hard Rock Stadium, ma un dato fa riflettere circa la sua semifinale con Dimitrov. Il serbo ha giocato 1362 match in carriera, e in nessuno di questi ha mai servito meglio la prima: l’86,7% è il suo miglior dato della sua storia personale, e l’83,1% contro Korda è il suo terzo. Numeri contro i quali Mensik tenterà di ribellarsi, da capostipite di una nuova scuola ceca che continua a produrre ottimi giocatori.