Oggi mercoledì 5 marzo (ore 20.30) si gioca Developres Resovia, andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dal successo contro Perugia valso la regular season immacolata di Serie A1 (26 vittorie in altrettanti incontri disputati), si rituffano nell’avventura continentale e riprendono la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Le Pantere partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare questa trasferta in Polonia.

LA DIRETTA LIVE DI RESOVIA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno già sconfitto il Resovia nelle due partite disputate durante la fase a gironi: 3-1 a domicilio e 3-0 al PalaVerde di Treviso. La corazzata veneta cercherà di ripetersi in questa occasione, in modo da avvicinare la qualificazione alle semifinali che andrà poi blindata settimana prossima tra le mura amiche. Riflettori puntati sulla bomber Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Developres Resovia-Conegliano, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DEVELOPRES RESOVIA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 5 marzo

Ore 20.30 Developres Resovia vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA RESOVIA-CONEGLIANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.