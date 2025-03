ATP Miami 2025, Karen Khachanov approda al 3° turno: affronterà Dimitrov

Il russo Karen Khachanov, numero 22 del seeding, batte l’australiano Nick Kyrgios, in tabellone con il ranking protetto, nel secondo turno dei Miami Open 2025 di tennis: sul cemento outdoor della Florida (USA) c’è battaglia solo nel primo set, poi l’oceanico cede ed il match termina con lo score di 7-6 (3) 6-0 in un’ora e venti minuti. Nel terzo turno del torneo di categoria ATP Masters 1000 il russo sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14.

Nel primo set le emozioni iniziano ad arrivare nel sesto game, quando Khachanov si ritrova sotto 15-40 al servizio, ma Kyrgios non ne approfitta. I ruoli si invertono nel gioco successivo, ma sul 30-40 questa volta è il russo a non sfruttare il break point a disposizione. Kyrgios va in difficoltà anche nell’undicesimo game, ma risale dal 15-40 e si salva ai vantaggi. Si va al tiebreak: Kyrgios va sul 2-0, ma poi Khachanov infila sei punti e si procura quattro set point. Il secondo è quello propizio per la chiusura sul 7-3 dopo 58 minuti.

Nella seconda frazione non c’è partita: l’oceanico risente dell’esito del primo parziale e praticamente esce dal campo. Khachanov tiene agevolmente i turni in battuta e strappa senza particolari difficoltà per tre volte di fila il servizio all’australiano. Il parziale di punti recita 24-7 per Khachanov, che concede appena due quindici al servizio all’avversario per andare a chiudere sul 6-0 in soli 22 minuti.

Le statistiche sono fortemente influenzate dall’andamento a senso unico del secondo set: Khachanov vince 71 punti contro i 46 dell’oceanico, facendo meglio sia con la prima, 85%-63%, che con la seconda, 62%-42%. Nel bilancio tra vincenti e gratuiti il saldo è positivo per il russo, 15-12, mentre è negativo per Kyrgios, 22-28.