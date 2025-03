Com’è il ranking ATP di Federico Cinà dopo l’exploit di Miami? La situazione di classifica e possibili sorpassi

Federico Cinà è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov al secondo turno del Masters 1000 di Miami, cedendo con il punteggio di 6-1, 6-4 in maniera assolutamente onorevole. Il nostro portacolori, che a nemmeno 18 anni (spegnerà la candeline il prossimo 30 marzo), era riuscito a vincere un incontro in un torneo di questo livello al suo esordio assoluto grazie a una wild-card e oggi ha provato a tenere testa al numero 15 del mondo nel secondo set.

Il palermitano ha dimostrato di avere a disposizione delle eccellenti doti tecniche e agonistiche, su cui si dovrà lavorare per proporsi ai piani elevati del grande tennis internazionale. Indubbiamente il tempo è tutto dalla parte di questo talento, che se continuerà su questa strada potrà togliersi delle soddisfazioni molto interessanti. Intanto diamo un occhio al ranking ATP, che è sensibilmente migliorato nelle ultime settimane.

Federico Cinà aveva incominciato la settimana da numero 441 del mondo dopo essersi spinto fino all’atto conclusivo del Challenger di Hersonissos e con il successo ottenuto contro l’argentino Francisco Comesana sul cemento statunitense ha compiuto un ulteriore balzo in avanti nella graduatoria internazionale: 71 posizioni scalate e 370mo posto virtuale con 133 punti all’attivo.

L’azzurro potrebbe subire i sorpassi da parte dell’australiano Jason Kubler (in caso di finale a Swan Hill) e di Egor Gerasimov (se dovesse raggiungere l’atto conclusivo a Toulouse Balma), mentre il portoghese Pedro Araujo potrebbe raggiungercelo in caso di trionfo al Challenger di Loule. Da qui si ripartirà per una nuova scalata nelle prossime settimane perché il potenziale sorride al 17enne siciliano, che potrebbe davvero fare sognare gli appassionati del Bel Paese.

RANKING DI FEDERICO CINÀ DOPO ATP 1000 MIAMI

370mo posto con 133 punti.