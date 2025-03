Curling femminile, l’Italia lotta con la Svezia ma arriva la sesta sconfitta ai Mondiali

L’Italia non riesce a trovare grandi soddisfazioni ai Mondiali 2025 di curling femminile e sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) incappa nella sesta sconfitta su nove incontri disputati. Dopo aver fatto partita pari con la quotatissima Svizzera, le azzurre hanno provato a giocarsela con la blasonata Svezia ma dopo un bel testa a testa si sono dovute arrendere con il punteggio di 7-6 dopo l’affermazione ottenuta poco prima contro la Turchia.

La nostra Nazionale era obbligata a vincere per continuare a coltivare una minima speranza di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma la battuta d’arresto odierna impedisce di nutrire concretamente dei sogni di gloria in questa rassegna iridata: Stefania Constantini e compagne occupano l’undicesimo posto in classifica con tre vittorie all’attivo, ambire a un traguardo di rilievo sembra ormai impossibile.

Le prime due classificate del round robin si qualificano alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Servirebbe davvero un filotto negli ultimi tre match contro Norvegia, Corea del Sud e Canada, accompagnato da una serie di risultati favorevoli negli altri incontri, per sperare di superare il turno, ma per quanto si è visto negli ultimi giorni le azzurre sembrano lontane dallo stato di forma che permise loro di raggiungere il quarto posto finale nella passata edizione. Il prossimo impegno è in programma giovedì 20 marzo (ore 06.00) contro la Norvegia.

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

Anna Hasselborg e compagne partono in maniera accorta, riuscendo a chiudere due mani nulle con il vantaggio del martello. Le scandinave alzano l’intensità nel corso del terzo end, dopo aver studiato nel dettaglio il gioco delle azzurre: la skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei provano a ribattere colpo su colpo, ma le scandinave sono implacabili e marcano due punti pesantissimi.

La Svezia capisce che è il momento buono per continuare a spingere e insiste nella propria, costruendo un castello di gioco davvero eccellente che impedisce al quartetto tricolore di sbrogliare la matassa. L’ultimo tiro di Constantini non è impeccabile e così le gialloblù strappano la mano, portando a casa due punti che valgono il 4-0 al termine della quarta frazione.

L’Italia sblocca il punteggio prima dell’intervallo (1-4), ma al ritorno sul ghiaccio le avversarie ristabiliscono prontamente le distanze (5-1). Con le spalle al muro la nostra Nazionale confeziona l’end più bello di questa rassegna iridata, riuscendo a portare ben tre stone a punto e riaprendo la partita (4-5), ma è soltanto un fuoco di paglia perché Hasselborg non concede più nulla e mette a segno due punti fondamentali che valgono il 7-4. L’Italia tiene quantomeno aperto il discorso con il punto ottenuto nel nono end (5-7), riesce a rubare anche la mano nel decimo end (un punto) ma non basta e la Svezia vince di misura.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Cina vs Lituania 8-2

Svezia vs Italia 7-6

Scozia vs Giappone 6-5

Canada vs Norvegia 8-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 8 vittorie (8 partite disputate)

2. Corea del Sud 7 vittorie (8 partite disputate)

3. Svezia 6 vittorie (8 partite disputate)

3. Canada 6 vittorie (8 partite disputate)

5. Cina 5 vittorie (8 partite disputate)

6. Scozia 5 vittorie (9 partite disputate)

7. Danimarca 4 vittorie (8 partite disputate)

8. Norvegia 4 vittorie (9 partite disputate)

9. Giappone (8 partite disputate)

9. USA 3 vittorie (8 partite disputate)

11. Italia 3 vittorie (9 partite disputate)

12. Turchia 0 vittorie (8 partite disputate)

13. Lituania 0 vittorie (9 partite disputate)