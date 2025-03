Curling femminile, l’Italia chiude i Mondiali con l’ottava sconfitta: il Canada è troppo forte

L’Italia ha concluso i Mondiali 2025 di curling femminile con l’ottava sconfitta nel giro di una settimana: le azzurre non hanno potuto nulla contro il Canada sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud), venendo battute con il punteggio di 9-2 al termine del settimo end, dopo che le nordamericane avevano strappato una mano da due punti. Il confronto non ha avuto storia, controllato fin dalle battute iniziali dalle Campionesse del Mondo in carica, che non hanno lasciato la benché minima speranze alle azzurre.

Stefania Constantini e compagne hanno così chiuso la rassegna iridata con quattro vittorie e otto sconfitte, al momento al decimo posto in classifica generale. La competizione è stata davvero molto difficile per il quartetto tricolore, apparso molto distante dalla forma fisica che permise di raggiungere la quarta piazza nell’edizione disputata dodici mesi fa. Le nostra portacolori sono riuscite ad avere la meglio soltanto su Turchia, Lituania, Norvegia e USA: troppo poco per sognare in grande.

La nostra Nazionale è rimasta ben lontana dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, che era garantita alle prime sei classificate: prima e seconda accedono direttamente alle semifinali, le formazioni dal terzo al sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. La stagione dell’Italia si è conclusa (in autunno era arrivato il quarto posto agli Europei), ora è il momento di pensare alla prossima annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LA CRONACA DI ITALIA-CANADA

Rachel Homan e compagne optano per una mano nulla in apertura, riuscendo poi ad affondare il colpo già nella seconda frazione portando a punto ben tre stone. La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto provano a reagire e mettono a segno un punto nel terzo end (3-1), ma la compagine nordamericana è chiaramente più forte.

Il Canada costruisce un castello di gioco impeccabile anche nel quarto parziale, marca due punti di pregevole fattura e si issa sul 5-1, indirizzando l’incontro in maniera nitida. Il quartetto tricolore riesce comunque a sfruttare il vantaggio dell’ultimo tiro per smuovere il punteggio e si va così all’intervallo sul 5-2.

Al ritorno sul ghiaccio le rappresentati della Foglia d’Acero risultano ancora una volta implacabile e con un’impeccabile gestione del martello firmano un micidiale uno-due che vale il 7-2 al termine del sesto end. Nei fatti il confronto finisce in quel momento, si va avanti, il Canada strappa la mano e i conti si chiudono con tre end di anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Cina vs Scozia 7-2

Canada vs Italia 9-2

Turchia vs Lituania 8-2

Giappone vs Norvegia 6-3

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 10 vittorie (11 partite disputate)

2. Canada 9 vittorie (11 partite disputate)

2. Corea del Sud 9 vittorie (11 partite disputate)

4. Svezia 8 vittorie (11 partite disputate)

5. Cina 7 vittorie (11 partite disputate)

6. Scozia 7 vittorie (12 partite disputate)

7. Danimarca 5 vittorie (11 partite disputate)

8. Norvegia 5 vittorie (12 partite disputate)

9. Giappone 4 vittorie (11 partite disputate)

10. Italia 4 vittorie (12 partite disputate)

11. USA 3 vittorie (11 partite disputate)

12. Turchia 3 vittorie (12 partite disputate)

13. Lituania 0 vittorie (12 partite disputate)