Curling femminile, l’Italia batte la Norvegia ai Mondiali: quarta vittoria, ma è durissima per i playoff

L’Italia rialza la testa ai Mondiali 2025 di curling femminile e sconfigge la Norvegia per 9-2, imponendosi sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) dopo appena sei end: un successo con grande anticipo per la nostra Nazionale, che si è imposta in maniera autoritaria contro un avversario ostico nel terzultimo appuntamento del round robin dopo il ko rimediato ieri contro la Svezia.

Il cammino delle azzurre in questa rassegna iridata è particolarmente tentennante e difficile, ma con l’affermazione odierna sono risalite in ottava posizione con quattro successi in dieci partite disputate. Le residue speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta sono però appese ad un filo.

Se Cina e Danimarca dovessero perdere tutte le partite, l’Italia dovesse vincerle tutte, ed una tra Norvegia ed USA le vincesse tutte, allora si arriverebbe con un ex aequo a tre al sesto posto con classifica avulsa ad 1 vittoria per tutte e tre. In quel caso deciderebbe il DSC, che non è ancora definitivo: è chiaro che si tratta di un’ipotesi di difficile realizzazione, ma l’aritmetica non esclude ancora le azzurre.

LA CRONACA DI ITALIA-NORVEGIA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei marcano un punto nel primo end e poi strappano la mano al quartetto guidato da Marienne Roervik, siglando due punti che valgono il 3-0. Le scandinave reagiscono nel terzo parziale (1-3), ma poi le azzurre confezionano una frazione perfetta: quattro punti che valgono il 7-1.

La Norvegia prova a metterci una pezza prima dell’intervallo, ma porta soltanto una stone a punto e il tabellone recita 7-2 alla pausa di metà partita. Al ritorno sul ghiaccio l’Italia risulta ancora impeccabile, costruisce un bel castello di gioco, mette a segno due punti e le avversarie decidono di chiudere i conti con grande anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Norvegia 9-2

Cina vs Danimarca 9-5

Scozia vs Turchia 10-6

Svizzera vs Lituania 9-8

CLASSIFICA MONDIALI CURLING OGGI

1. Svizzera 9 vittorie (10 partite disputate)

2. Canada 7 vittorie (9 partite disputate)

2. Corea del Sud 7 vittorie (9 partite disputate)

2. Svezia 7 vittorie (9 partite disputate)

5. Cina 6 vittorie (9 partite disputate)

6. Scozia 6 vittorie (10 partite disputate)

7. Danimarca 5 vittorie (10 partite disputate)

8. Italia 4 vittorie (10 partite disputate)

8. Norvegia 4 vittorie (10 partite disputate)

10. Giappone 3 vittorie (9 partite disputate)

10. USA 3 vittorie (9 partite disputate)

12. Turchia 1 vittoria (9 partite disputate)

13. Lituania 0 vittorie (10 partite disputate)