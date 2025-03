Curling femminile, l’Italia cede alla Corea del Sud e viene eliminata ai Mondiali

L’Italia ha incamerato la settima sconfitta ai Mondiali 2025 di curling femminile, venendo superata dalla Corea del Sud con il punteggio di 6-2 sul ghiaccio di Uijeongbu. Le padrone di casa hanno operato un break tra il quarto e il quinto end (prima hanno portato due stone a punto e poi hanno rubato la mano), poi hanno controllato il testa a testa nella seconda parte della frazione e hanno chiuso i conti mettendo a segno due punti nella nona frazione.

L’Italia è crollata nuovamente dopo la vittoria ottenuta ieri mattina contro la Norvegia e occupa il nono posto in classifica generale con soltanto quattro successi all’attivo in undici partite disputate: anche le residue speranze di poter accedere alla fase a eliminazione diretta sono così definitivamente sfumate, le azzurre non hanno più alcuna possibilità matematica di rientrare tra le migliori sei (le prime due si qualificano alle semifinali, le altre quattro ai playoff):

Il quartetto tricolore ha tentennato parecchio in terra asiatica e non è sembrato al top della propria condizione, ben lontano dalla forma con cui lo scorso anno concluse la rassegna iridata ai piedi del podio. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio alle ore 06.00 italiane per concludere la propria avventura ai Mondiali affrontando il Canada, poi alle 11.00 si disputerà l’ultima sessione che determinerà il tabellone della fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DI ITALIA-COREA DEL SUD

Eunji Kim e compagne gestiscono benissimo il martello nei primi tre end, optando per una tripla mano nulla prima di mettere a segno due punti nella quarta frazione. La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei cercano di reagire, ma le padrone di casa riescono a rubare la mano, portando a casa un punto che vale il 3-0 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio le azzurre riescono a sbloccarsi e ad accorciare le distanze (3-1), poi si materializza un botta e risposta con il vantaggio dell’ultimo tiro (4-2). La Corea del Sud ha a disposizione l’ultimo tiro nel nono end, è Kim è chirurgica e gestisce bene la situazione mettendo a segno i due punti che chiudono il discorso.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Turchia vs USA 8-3

Scozia vs Danimarca 10-5

Svizzera vs Svezia 11-7

Corea del Sud vs Italia 6-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svizzera 10 vittorie (11 partite disputate)

2. Corea del Sud 9 vittorie (11 partite disputate)

3. Canada 8 vittorie (10 partite disputate)

4. Svezia 8 vittorie (11 partite disputate)

5. Scozia 7 vittorie (11 partite disputate)

6. Cina 6 vittorie (10 partite disputate)

7. Danimarca 5 vittorie (11 partite disputate)

7. Norvegia 5 vittorie (11 partite disputate)

9. Italia 4 vittorie (11 partite disputate)

10. Giappone 3 vittorie (10 partite disputate)

11. USA 3 vittorie (11 partite disputate)

12. Turchia 2 vittorie (11 partite disputate)

13. Lituania 0 vittorie (11 partite disputate)