Dopo la sfida d’andata disputata il 5 marzo in Polonia, Conegliano affronterà il Developres Resovia nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Treviso per il confronto che deciderà chi si qualificherà alle semifinali, da disputare contro la vincente del confronto tra Milano e le turche dell’Eczacibasi Istanbul (le meneghine hanno vinto l’andata per 3-0).

Si preannuncia una sfida da non perdere, le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno chiamate a ottenere il risultato di lusso per proseguire il proprio cammino continentale e continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Riflettori puntati sulla bomber Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Developres Resovia, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-RESOVIA VOLLEY

Mercoledì 12 marzo

Ore 20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia – Diretta tv su canali Sky (palinsesto dettagliato da definire)

PROGRAMMA CONEGLIANO-RESOVIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.