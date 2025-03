Conegliano-Developres Resovia oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 12 marzo (ore 20.30) si gioca Conegliano-Developres Resovia, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagine polacca, sconfitta con un secco 3-0 nell’incontro d’andata dopo una splendida rimonta confezionata nel terzo set. Alle Pantere basterà conquistare due set per qualificarsi alle semifinali.

La corazzata veneta è molto vicina all’obiettivo e partirà con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria sconfitta in due occasioni anche durante la fase a gironi, ma non dovrà sottovalutare la loro voglia di rivalsa e di rimonta. Le ragazze di coach Daniele Santarelli cercheranno di prolungare la propria imbattibilità, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, si giocherebbe il golden set di spareggio. Conegliano ha messo nel mirino la semifinale da disputare in incontro secco contro la vincente di Milano-Eczacibasi Istanbul.

A trascinare le padrone di casa, reduci dal netto successo contro Bergamo nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete andranno tenute d’occhio soprattutto Marrit Jasper, Aleksandra Dudek, Magdalena Jurczyk e Agnieszka Korneluk.

Guarda Conegliano-Developres Resovia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Developres Resovia, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO- DEVELOPRES RESOVIA VOLLEY

Mercoledì 12 marzo

Ore 20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-RESOVIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.