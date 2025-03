Jasmine Paolini ritrova il sorriso: “Mi sto sentendo meglio sul campo. Errani mi aiuta tantissimo…”

Jasmine Paolini vince per la prima volta in stagione tre match consecutivi, battendo l’ex numero 1 al mondo Naomi Osaka e approdando ai quarti di finale del WTA 1000 di Miami 2025. L’azzurra si è imposta in rimonta per 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e un quarto di battaglia sul cemento outdoor della Florida, sfoderando probabilmente la miglior prestazione dell’anno.

“Sorridevo perché in alcuni momenti lei giocava troppo bene! Ci sono stati degli scambi durissimi e veloci, l’avevo solo vista giocare senza mai affrontarla. È un’avversaria molto complicata ed è bello giocare queste partite contro questo tipo di giocatrici“, le prime dichiarazioni a caldo della toscana n.7 al mondo nell’intervista di rito a fine incontro.

“Mi sto sentendo meglio sul campo, sono riuscita a giocare queste tre partite. Adoro l’energia di Miami, grazie per il sostegno. L’atmosfera è bellissima, ci sono tanti italiani. Cosa mi dice Sara Errani? Lei è molto intelligente sul campo. Non rivelerò nessun segreto (ride, ndr). Mi dice tante cose ed è bello averla nel mio angolo, perché è davvero molto intelligente sul campo e mi aiuta tantissimo“, aggiunge la finalista dell’ultima edizione di Wimbledon.

Al prossimo turno Paolini sfiderà la vincente dell’ottavo di finale previsto stasera tra la testa di serie n.3 Coco Gauff e la polacca Magda Linette, con all’orizzonte una possibile semifinale contro la numero 1 del ranking Aryna Sabalenka (favorita principale nello spicchio alto del tabellone).