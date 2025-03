LIVE Civitanova-Lublino, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: serve la rimonta per vincere il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Lublino, match valido per il ritorno della finale della Challenge Cup di volley maschile 2024-2025. E’ finalmente giunto il momento dell’assegnazione del trofeo di quella che è la terza competizione europea in termini di importanza.

La finale d’andata è stata particolarmente combattuta, purtroppo Civitanova è uscita sconfitta con il risultato di 3-1 e questa sera sarà quindi chiamata alla rimonta per provare a vincere il titolo: la formula del torneo è chiara, i marchigiani per sollevare il trofeo dovranno prima vincere il match (3-0 o 3-1) e poi imporsi al golden set a 15 punti, ogni altro risultati designerebbe invece il Lublino come vincitore. Si tratta di un match tra due formazioni di spessore internazionale che, visti i roster a disposizione, non avrebbero di certo sfigurato ne in CEV Cup, ne in Champions League.

Civitanova viene da un’annata abbastanza positiva in Superlega, come testimonia il terzo posto ottenuto al termine della Regular Season e al momento si trova 1-1 con Milano nella serie dei quarti di finale play-off. Il Lublino occupa invece la quarta posizione nel campionato polacco, si tratta di una delle due leghe competitive al mondo, proprio insieme a quella italiana. Sulla carta questa sera ci si aspetta una sfida estremamente equilibrata, il sestetto polacco può vantare nomi del calibro di Wilfredo Leon, mentre Civitanova può avere un vantaggio in termini di profondità di panchina.

Civitanova-Lublino, match valido per il ritorno della finale della Challenge Cup di volley maschile 2024-2025, il match prenderà il via alle ore 20:30!