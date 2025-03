Calendario Mondiali freestyle Engadina 2025: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2025 di sci freestyle si disputeranno in Engadina (Svizzera) dal 18 al 30 marzo, la rassegna iridata è aperta a tutte le discipline di questo settore: skicross, moguls, dual moguls, aerials, halfpipe, slopestyle, Big Air. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, dove per molte specialità si concluderà questa annata agonistica e si inizierà già a pensare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che ci terranno compagnia tra meno di un anno (lo sci freestyle sarà protagonista a Livigno).

Verranno assegnati 16 titoli (sette per sesso, più due prove a squadre miste tra aerials e skicross), le danze saranno aperte dalle moguls e verranno chiuse dopo una dozzina di giorni di competizioni da halfpipe e aerials. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni: Flora Tabanelli ha vinto la Coppa del Mondo park&pipe e punterà a brillare tra l’amato Big Air e lo slopestyle, specialità in cui anche il fratello maggiore Miro Tabanelli può puntare in alto; Simone Deromedis difenderà il titolo iridato nello skicross.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di sci freestyle. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport per alcuni eventi selezionati.

CALENDARIO MONDIALI SCI FREESTYLE 2025

Martedì 18 marzo

09.45 Moguls femminile, qualificazioni

18.00 Moguls maschile, qualificazioni

Mercoledì 19 marzo

10.00 Slopestyle maschile, qualificazioni

11.30 Moguls maschile/femminile, finali

Giovedì 20 marzo

10.00 Slopestyle femminile, qualificazioni

Venerdì 21 marzo

11.00 Skicross maschile/femminile, qualificazioni

14.30 Dual moguls maschile/femminile, finali

Sabato 22 marzo

10.00 Slopestyle femminile, finale

11.00 Skicross maschile/femminile, tabelloni finali

12.30 Slopestyle maschile, finale

Domenica 23 marzo

11.30 Skicross a squadre miste

Mercoledì 26 marzo

11.30 Big Air femminile, qualificazioni

Giovedì 27 marzo

11.00 Aerials a squadre miste

11.30 Big Air maschile, qualificazioni

Venerdì 28 marzo

09.00 Halfpipe femminile, qualificazioni

11.40 Halfpipe maschile, qualificazioni

Sabato 29 marzo

10.45 Aerials femminile, qualificazioni

14.15 Aerials maschile, qualificazioni

19.30 Big Air maschile/femminile, finali

Domenica 30 marzo

11.00 Halfpipe femminile, finale

13.00 Halfpipe maschile, finale

14.00 Aerials maschile/femminile, finali

PROGRAMMA MONDIALI SCI FREESTYLE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai ed Eurosport (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport per skicross, slopestyle e Big Air.