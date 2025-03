Flora Tabanelli vince i Mondiali: “La via migliore per chiudere una stagione pazzesca”. E svela il suo segreto

Flora Tabanelli si è laureata Campionessa del Mondo di Big Air, conquistando una memorabile medaglia d’oro sulle nevi di St. Moritz (Svizzera). L’azzurra ha trionfato con il punteggio complessivo di 176.75, distanziando ampiamente la padrona di casa Sarah Hoefflin (170.75) al termine di una gara da brividi: dopo aver guadagnato 87.75 punti sul primo salto, la 17enne emiliana è caduta nella seconda run prima di esaltarsi nella terza prova (89.00) e meritarsi il titolo.

Flora Tabanelli, che era alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata assoluta dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni juniores, ha espresso tutta la propria soddisfazione subito dopo la gara nella consueta intervista internazionale: “Sono davvero contenta della mia stagione. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia la via migliore per chiudere questa pazzesca stagione, sono veramente senza parole”.

L’azzurra, che poche settimane fa ha alzato al cielo la Coppa del Mondo park&pipe e la Sfera di Cristallo di Big Air, ha poi proseguito attraverso i canali federali: “Sono meravigliata e molto contenta del mio risultato, è stata una grande sfida che ho vinto ed è meraviglioso. Mi piace molto fare questo sport e se c’è un segreto nei miei risultati è questo. La seconda run è andata male, ma per fortuna sono riuscita a recuperare nella terza“.

La nostra portacolori, che fa sognare il Bel Paese in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha poi concluso con i consueti ringraziamenti e ha rivolto lo sguardo verso il successo che ha poi lanciato questa autentica e indimenticabile cavalcata: “Voglio ringraziare la mia famiglia, che mi segue sempre, i miei tecnici e la Federazione che mi supporta. Incredibile avere vinto il Mondiale junior e quello senior a solo un anno di distanza. Sono felicissima”.