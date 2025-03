Sci freestyle, Roth e Kuhn vincono i Mondiali di aerials

A St. Moritz (Svizzera) si sono conclusi i Mondiali di sci freestyle con la disputa delle finali degli aerials. Lo svizzero Noe Roth ha vinto la gara maschile con l’esagerato punteggio di 143.31, replicando così il trionfo ottenuto due anni fa a Bakuriani. Il padrone di casa si è lasciato ampiamente alle spalle lo statunitense Quinn Dehlinger (123.53) e il connazionale Pirmin Werner (107.12).

La statunitense Kaila Kuhn si è imposta con un perentorio 105.13, dominando l’atto conclusivo in maniera nitida e regalandosi la prima medaglia d’oro iridata assoluta dopo il trionfo tra le juniores. L’americana si è fatta un regalo in anticipo di nove giorni per il suo 22mo compleanno, battendo nettamente la cinese Mengtao Xu (99.16) e l’australiana Danielle Scott (96.93).

In questa specialità non sono presenti italiani, il Bel Paese ha fatto festa ieri sera con il trionfo di Flora Tabanelli nel Big Air. La stagione dello sci freestyle si è ufficialmente conclusa, se ne riparlerà a novembre quando inizierà l’annata agonistica che condurrà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove gli aerials saranno grandi protagonisti.