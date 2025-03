PICCOLA, GRANDE SOVRANA! Flora Tabanelli chiude in bellezza la Coppa del Mondo e domina il Big Air di Tignes!

Flora Tabanelli ha festeggiato nel miglior modo possibile la conquista della Coppa del Mondo park&pipe (il trofeo generale dello sci freestyle per quanto riguarda Big Air, slopestyle e halfpipe), vincendo in maniera perentoria l’ultima tappa di Big Air nel massimo circuito internazionale itinerante. La 17enne emiliana, che si era già garantita anche la Sfera di Cristallo di specialità, si è imposta in maniera perentoria con il punteggio di 187.75: 92.75 sul primo salto e poi un superbo 95.00 sul secondo trick per salire sul gradino più alto del podio a Tignes (Francia). Il tutto sotto gli occhi del fratello maggiore Miro, che poco dopo ha vinto la gara maschile regalando una serale indimenticabile per tutta la famiglia.

La serata è però stata funestata dal brutto infortunio occorso alla padrona di casa Tess Ledeux, che è caduta con tutto il peso in avanti sulla neve in occasione della terza run. La transalpina occupava il secondo posto con 181.25 (94.00+87.25) e stava cercando di eseguire un esercizio di notevole caratura tecnica per provare a operare il sorpasso nei confronti dell’azzurra, ma purtroppo si è materializzato un brutto incidente, dovuto anche al vento che si è alzato in quel frangente. La gara è stata interrotta e la padrona di casa, di fronte a una folta folle, è stata prontamente soccorsa. Dopo una decina di minuti la 23enne, argento alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ben quattro volte Campionessa del Mondo, è stata portata via in barella e il rischio è che si tratti di un infortunio di importante entità.

Flora Tabanelli ha conquistato la terza vittoria stagionale dopo quelle nel Big Air di Kreischberg (il 10 gennaio) e nello slopestyle di Stoneham (il 22 gennaio), salendo sul podio per la settima volta in questa annata agonistica (tre successi, tre secondi posti, una terza piazza). La Coppa del Mondo era già in cassaforte da ieri, quando sia lei che proprio Ledeux erano state eliminate nelle qualificazioni dello slopestyle, e oggi è arrivata la ciliegina sulla torta in un inverno caratterizzato anche dall’apoteosi ai prestigiosi X Games. La nostra portacolori chiude la propria avventura nel massimo circuito internazionale con 540 punti all’attivo (contano soltanto i sei migliori risultati), contro i 443 della transalpina. Il podio odierno è stato completato dalla finlandese Anni Karava (89.50).

La fuoriclasse emiliana, diventata la prima italiana ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo in queste discipline, tornerà in scena tra pochi giorni in Engadina (Svizzera), cercando di brillare ai Mondiali: tra Big Air e slopestyle proverà a conquistare delle medaglie che sarebbero storiche, tra l’altro dopo essersi messa al collo l’oro nel Big Air nelle ultime due edizioni della rassegna iridata juniores. E intanto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicinano a grandi passi…