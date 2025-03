Calcio, Cagliari rimontato dal Genoa. Finisce in pareggio l’anticipo di Serie A

Il Cagliari spreca una buona occasione per avvicinarsi all’obiettivo della salvezza e non va oltre il pareggio contro il Genoa tra le mura amiche dell’Unipol Domus nell’anticipo della ventottesima giornata (la nona del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Un punto a testa che fa più contenti i liguri, stabili in 12ma posizione a +6 sui sardi e momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione.

I padroni di casa si confermano dunque in un periodo negativo e, dopo due sconfitte consecutive, collezionano la quarta partita di seguito senza vittorie e restano in una zona abbastanza pericolosa della classifica, in attesa dei match del weekend. Nel frattempo il Cagliari raggiunge il Verona al 14° posto, portandosi a +1 sul Lecce, a +3 sul Parma e a +4 sull’Empoli terzultimo.

La squadra di Davide Nicola aveva assaporato la possibilità di tornare al successo, passando in vantaggio al 18′ con il gol di Nicolas Viola (su assist di Piccoli) ma facendosi riprendere in avvio di secondo tempo dalla rete di Maxwel Cornet (assist di Ekuban).