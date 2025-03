Calcio femminile: la Roma sfida l’inter nel big match della Poule scudetto in Serie A. Chance per il Napoli

Dopo la parentesi riservata alle semifinali di ritorno valide per la Coppa Italia, ritorna in scena la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato italiano approdato dalla scorsa settimana alla sua seconda fase, quella che prevede la divisione in Poule scudetto e Poule salvezza. Tanti gli incroci interessanti anche in questo weekend, in cui a riposare saranno Fiorentina e Sampdoria.

Il match di cartellone sarà quello tra Roma e Inter (calcio d’inizio ore 12:30 di di domenica 9 marzo), sfida in cui le giallorosse rinfrancate dal successo in Coppa contro il Sassuolo, sono chiamate a cancellare la rocambolesca sconfitta contro la Juventus. L’occasione sarà propizia inoltre per avvicinarsi proprio alle nerazzurre, al debutto nella Poule dopo il primo turno di pausa. Al momento le due squadre sono lontane tre punti. La possibilità di aggancio è fattibile, ma le ragazze di Alessandro Spugna dovranno fare i conti con delle avversarie in grande salute, desiderose di proseguire quanto di buono fatto in Regular Season.

Si prospetta poi un vìs-a-vìs avvincente poi tra Milan e Juventus (ore 18:00 di domenica 9 marzo). Da una parte ci sarà un team dalle grandi potenzialità ma contrassegnato da una grande incostanza, dall’altra la formazione schiacciasassi per antonomasia. L’unione tra i due elementi non potrebbe generare dei risvolti incalcolabili.

Nelle retrovie, con le doriane ultime in classifica, i riflettori saranno puntati sul Napoli, pronto a lanciare il guanto di sfida alla Lazio (ore 19:00 di lunedì 10 marzo) per staccare ancora di più le liguricon la speranza di portare a cinque le lunghezze di vantaggio sull’ultima casella. Ma non sarà facile, specie contro una squadra che quest’anno ha sempre giocato a viso aperto, non patendo l’etichetta di neopromossa davanti a nessuno. Completa il quadro il confronto tra Como e Sassuolo (ore 19:00 di domenica 9 marzo) in cui sarà comunque garantito grande spettacolo per due compagini che, ormai, possono giocare in totale tranquillità, pensando soltanto a fare bella figura.

CALCIO FEMMINILE PROGRAMMA SECONDA GIORNATA POULE SCUDETTO SERIE A 2024-2025

andata (2ª) 2ª giornata ritorno (7ª) 9 mar. 18:00 Milan-Juventus – 19 apr. 12:30 Roma-Inter – Riposa: Fiorentina

CALCIO FEMMINILE PROGRAMMA SECONDA GIORNATA POULE SALVEZZA SERIE A 2024-2025