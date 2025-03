Calcio femminile, poker della Lazio contro il Napoli nel 2° turno della Poule Salvezza di Serie A

Si sono aperte le danze della ventesima giornata della Serie A di calcio femminile, secondo turno della seconda fase del torneo nazionale. Fari puntati sulla Poule Salvezza e sulla sfida allo stadio ‘Piccolo’ di Cercola tra Napoli e Lazio. Le biancocelesti si sono presentate all’appuntamento, reduci da un ottimo periodo di forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L’obiettivo era quello di centrare il terzo successo di fila sul campo delle partenopee.

Le azzurre, in tutto questo, andavano in cerca invece di punti pesanti per distanziare ulteriormente la Sampdoria, fanalino di coda della graduatoria con 2 lunghezze di distacco dalla squadra allenata da David Sassarini. Alla fine della fiera, i pronostici sono stati rispettati, tenuto conto dell’affermazione per 4-0 delle ospiti.

Al 29′ la Lazio è passata in vantaggio grazie alla marcatura dell’irlandese Megan Connolly, che ha messo a frutto un perfetto schema da calcio piazzato, tramutando in oro l’assist di Martina Zanoli. Nella ripresa la compagine romana ha rafforzato il proprio vantaggio. Al 63′ Noemi Visentin ha sfruttato un’azione di contropiede per trafiggere il portiere della formazione campana.

All’82 il tris ha portato la firma di Martina Piemonte, pronta a realizzare sul cross perfetto di Federica D’Auria, al termine di una manovra ben costruita dalle biancocelesti. Nei minuti di recupero c’è stato anche il tempo del poker delle laziali con l’ungherese Zsanett Bernadett Kaján. Triplice fischio e riscontro che conferma la vetta della squadra di Gianluca Grassadonia nella Poule Salvezza con 26 punti, mentre il Napoli rimane a 10.