Calcio femminile: Girelli trascina la Juve in Serie A. Roma KO nel primo match della seconda fase

Prova di forza maiuscola per la Juventus che comincia con una vittoria importantissima la Poule scudetto valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Nell’incontro di cartellone infatti le bianconere hanno sconfitto la Roma con un mirabolante 4-3, frutto di un batti e ribatti emozionante, forse il più iconico di questa stagione.

Sono le ragazze di Massimiliano Canzi a mettere per prima il musetto davanti al 19’, quando Harkiven mette nel sette un tiro da distanza ravvicinata che prima sbatte sulla traversa. Ma la Roma non ci sta e, appena al 22’, ripristina gli equilibri con un’incornata di testa di Minami sugli sviluppi di un corner battuto da Giugliano.

Sfruttando a pieno l’inerzia, le capitoline trovano 120 secondi dopo il colpo del momentaneo vantaggio, maturato grazie ad una mirabolante gioco di prestigio di Havi, bravissima a saltare due avversarie, liberare un destro e imbeccare un tiro imparabile per Pyraud-Magnin. La gioia tuttavia dura davvero pochissimo, perché pochi istanti dopo Girelli rimette le cose in chiaro raccogliendo un assist un po’ fortunoso di Cantore.

Il match, come normale che sia, si allenta di tensione fino al duplice fischio, per poi riaccendersi nuovamente nella ripresa: al 55’ una veramente mai doma Girelli si inarca in spaccata su assist di Lenzini, mettendo a referto il 3-2. Le detentrici dello scudetto non hanno però intenzione di lasciare scappare le avversarie e, al 57’, pareggiano ancora una volta, in questo caso con un tap-in di Viens a seguito di un colpo di testa a botta sicura di Dragoni.

Ci penserà ancora bomber Girelli, con una tripletta, a regolare la vittoria alle compagne. Il goal del KO arriva infatti al 60’ con una conclusione spettacolare della centravanti juventina, fenomenale nel spingere in rete un pallone con un’acrobazia di tacco in girata da un cross spiovente sulla sinistra. La Roma ci proverà diverse volte a firmare il 4-4, in particolare modo con Giugliano, non riuscendo però nell’intento.

In virtù di quanto successo la capolista, approfittando anche del riposo dell’Inter, vola in solitaria a +10 in classifica. Per le giallorosse, terze a quota 35, è tempo di leccarsi le ferite, stesso destino del Napoli che, in apertura di giornata, ha dovuto cedere il passo al Sassuolo per 3-1 in una disputa caratterizzata dalle reti di Fisher (20’) e Daniela Sabatino (24’, 85’) per le emiliane e della sola Muth (29’) per le partenopee, non approfittando del passo falso del fanalino di coda Sampdoria e rimanendo così a due punti dalla graticola.

Si dividono la posta invece Fiorentina e Milan, due formazioni che non sono andato oltre lo 0-0 rimanendo rispettivamente al quarto e quinto posto con 29 e 26 punti.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LA CLASSIFICA DELLA POULE SCUDETTO

Aggiornata al 2 marzo 2025.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Juventus 48 19 15 3 1 55 19 +36 2. Inter 38 18 11 5 2 34 14 +20 3. Roma 35 19 10 5 4 39 24 +15 4. Fiorentina 29 19 8 5 6 24 24 0 5. Milan 26 19 7 5 7 25 28 -3

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LA CLASSIFICA DELLA POULE SALVEZZA