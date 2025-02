Calcio femminile, comincia la seconda fase in Serie A! Super sfida tra Juve e Roma, Samp a caccia di punti

Si ricomincia. Dopo la pausa dedicata alla Nazionale torna la Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato alla sua seconda fase. A seguito della regular season infatti le dieci squadre da ora in avanti viaggeranno in due binari separati, dividendosi in Poule scudetto e in Poule salvezza.

Nella zona alta della classifica osserverà il turno di riposo la seconda della classe Inter, mentre andranno in scena due confronti oltremodo spumeggianti: il primo sarà un match ormai consolidato “classico”, ovvero Juventus-Roma (calcio d’inizio ore 15:30 di domenica 2 marzo). Test molto importante per la Vecchia Signora, motivata a consolidare il suo primato in classifica ritrovandosi al cospetto di un’avversaria molto forte ma che, fino a questo momento, ha faticato a trovare continuità in termini di risultati. Una eventuale vittorie delle capitoline consentirebbe loro di agganciare temporaneamente proprio le nerazzurre, a questo giro per forza di cose ferme a quota 38 punti .

Attenzione poi al vìs-a-vìs tra la Fiorentina e il Milan (calcio d’inizio ore 18:00 di domenica 2 marzo). Da una parte la Viola, tra le mura amiche, farà di tutto per cancellare il filotto di risultati negativi che hanno contrassegnato gli ultimi mesi. Dall’altra le rossonere, finalmente tra le prime cinque, avranno invece la motivazione di ben figurare per proseguire la caccia al quarto posto, occupato proprio dalle toscane, lontane tre lunghezze.

Nelle retrovie sarà invece da monitorare il confronto tra Lazio e Sampdoria (calcio d’inizio ore 12:30 di sabato 1 marzo), con le genovesi alla ricerca disperata di vittoria, complice la loro posizione sulla graticola, con due punti di svantaggio sul Napoli, pronto a misurarsi con il Sassuolo (calcio d’inizio ore 12:30 di domenica 2 marzo), formazione che dopo un inizio negativo ha scacciato da tempo i fantasmi e che si candida a dominare la seconda fase nel proprio raggruppamento. Riposo invece per il Como.

