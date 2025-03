Calcio a 5 femminile, tutto facile per l’Italia all’esordio con l’Ungheria. Mondiali più vicini

Il primo passo verso la qualificazione alla prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5, che si giocheranno il prossimo autunno nelle Filippine, è fatto per l’Italia della ct Francesca Salvatore. Al Pala Roma di Montesilvano infatti, le azzurre hanno battuto 6-1 l’Ungheria.

LA CRONACA

Il match inizia con l’Italia subito in grado di prendere in mano il pallino del gioco. Dopo meno di tre minuti, subito il primo gol: “Renatinha” Adamatti trova il modo di piazzare la zampata vincente dell’1-0 che mette davanti le azzurre. La spinta non si esaurisce, Torma è costretta a compiere diversi interventi. Il tempo scorre, Coppari e compagne forzano ancora la mano sino a quando non “costringono” l’Ungheria a farsi gol nella propria porta, con Fulop che va incontro al più classico degli autogol. Si va sul 2-0, l’Italia fa un’altra sgasata e cala il tris prima della fine del primo tempo con la griffe di Ghilardi per il 3-0 con cui si va al riposo.

La ripresa si apre con maggior equilibrio, l’Ungheria a un certo punto sfrutta l’amnesia difensiva delle proprie rivali: palla dentro per Kiss, Sestari esce male. La squadra arbitrale decreta il rigore: dal dischetto va Horvath che non sbaglia per il momentaneo 3-1.

L’Italia punta nel vivo reagisce in maniera furiosa. Assedio delle azzurre e al minuto numero 8 ecco la bordata da fuori di Dal Maz che vale il 4-1 e che ristabilisce le distanze.

Ragazze di Francesca Salvatore in totale controllo. A poco più di 7 minuti dalla fine arrivano due gol che, in rapida successione, si traducono prima nel 5-1 e poi nel 6-1: Dal Maz e Adamatti si prendono entrambe la doppietta personale sul tabellino delle marcatrici entrando di fatto col pallone in porta.

Si chiude cos’ il primo incontro del Gruppo A dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025. Domani l’Italia sarà chiamata a sfidare la Svezia alle ore 19, mentre il Portogallo se la vedrà con l’Ungheria; alle 19 di oggi invece lusitane e scandinave si sfideranno per giocarsi i primi punti in palio.

UNGHERIA-ITALIA 1-6 (p.t. 0-3) ore 16

UNGHERIA: Torma, Tagyi, Krascsenics, Horvath, Gajzagò, Wiesner, Fabian, Fulop, Hardon, Kiss, Nagy, Varga, Szabò, Deczki. Ct. Tamas Frank



ITALIA: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Ghilardi, Bertè, Dal’Maz, Ferrara, Carturan. Ct. Salvatore

MARCATRICI: p.t. 2’26” Adamatti (I), 13’48” aut. Fulop (I), 19’20” Ghilardi (I), s.t. 4’05” rig. Horvath (U), 8’07’ e 12’15’ Dal’Maz (I), 12’40” Adamatti (I)

ARBITRI: Marijana Oresic (CRO), Alice Vevodovà (CZE), Fiorentina Kallaba (KOS) CRONO: Davide Copat (ITA)

GRUPPO A: Portogallo, ITALIA, Svezia, Ungheria; GRUPPO B: Spagna, Francia, Polonia, Finlandia.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1a giornata, mercoledì 19 marzo

Ungheria-Italia, 1-6

Portogallo-Svezia, ore 19

2a giornata, giovedì 20 marzo

Ungheria-Portogallo, ore 16

Italia-Svezia, ore 19

3a giornata, sabato 22 marzo

Svezia-Ungheria, ore 16

Italia-Portogallo, ore 19

Classifica Gruppo A

Italia 3 (+5), Ungheria 0 (-5), Portogallo 0*, Svezia 0* (* = una partita in meno)