Calcio a 5: è la settimana della Coppa Italia. Final Eight spettacolare a Jesi

Il calcio a 5 mette la Serie A in pausa: in questa settimana rovente infatti sarà la volta dell’attesissima Final Eight di Coppa Italia, che si giocherà al PalaTriccoli di Jesi.

Lo scenario marchigiano sarà quindi quello che da mercoledì 19 marzo a domenica 23 marzo vedrà 8 squadre sfidarsi per andare alla ricerca del secondo trofeo per importanza del movimento nostrano futsalistico.

Si parte dai quarti di finale: chi vince va a vanti chi perde va a casa. Genzano-Sandro Abate ad aprire il programma, mercoledì 19 marzo, insieme a Meta Catania-Roma poi, giovedì 20 marzo, Napoli-Fortitudo Pomezia e Feldi Eboli-L84 Torino.

Successivamente un giorno di pausa, prima della volatona tra semifinali (22 marzo) e la finalissima. Tutti a caccia del Napoli, campione in carica, che l’anno scorso si impose nell’ultimo atto per 6-3 sull’Olimpus Roma al PalaErcole di Policoro. I partenopei concederanno il bis? La parola al campo, unico giudice supremo.

Di seguito il recap del tabellone e anche i possibili incroci verso le semifinali e la finalissima del prossimo 23 marzo, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.30.

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 19 MARZO

1) ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE ore 18

2) META CATANIA-ROMA 1927 ore 20.30

GIOVEDÌ 20 MARZO

3) DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA ore 16.30

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO ore 19

SEMIFINALI – SABATO 22 MARZO

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 18.30

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 21

FINALE – DOMENICA 23 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 18.30