Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Ormai ci siamo. Vogliamo affrontare le partite con organizzazione e personalità”

L’inizio dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è sempre più vicino. L’accesso per prima storica edizione del torneo planetario, passa inevitabilmente dal girone del Pala Roma di Montesilvano.

L’Italia è pronta alle sfide contro Ungheria, Svezia e Portogallo. A tal proposito, intervistata dal sito della Divisione Calcio a 5, la ct delle azzurre Francesca Salvatore ha dichiarato: “Stiamo lavorando progressivamente, cercando di avvicinarci alla condizione ideale sia per quanto riguarda la testa che le gambe”.

Poi ha aggiunto: “Vedo una squadra molto concentrata e sono certa che in ognuna delle ragazze ci sia gran voglia di scendere in campo. Ormai manca poco alla prima gara e più ci avvicineremo alla competizione e più aumenteranno le emozioni. Abbiamo alternato sedute fisiche a quelle tecnico-tattiche e stiamo cercando di aggiustare ogni particolare. Il lavoro che stiamo ultimando parte da lontano, è una nazionale che interpreterà le partite con organizzazione e personalità”.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off), Anthea Polloni (Cagliari)

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Pescara femminile), Gaby Vanelli (Pescara femminile), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretari: Fabio Ferappi (dal 9.03 al 12.03) e Fabrizio Del Principe (dal 12.03); Assistente tecnico: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Nutrizionista: Marco Rufolo; Medici: Giuseppe Maccauro (dal 17.03) e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Alessandro Sferrella e Daniela Grande.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP QUALIFYING – ELITE ROUND

GRUPPO A: Portogallo, ITALIA, Svezia, Ungheria; GRUPPO B: Spagna, Francia, Polonia, Finlandia.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1a giornata, mercoledì 19 marzo

Ungheria-Italia, ore 16

Portogallo-Svezia, ore 19

2a giornata, giovedì 20 marzo

Ungheria-Portogallo, ore 16

Italia-Svezia, ore 19

3a giornata, sabato 22 marzo

Svezia-Ungheria, ore 16

Italia-Portogallo, ore 19