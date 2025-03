Calcio a 5: Italia Femminile, è il momento dell’Elite Round. In palio un pass per i Mondiali

Il Pala Roma di Montesilvano è pronto ad ospitare l’Elite Round di qualificazione verso i primi Mondiali Femminili di calcio a 5 della storia, che si terranno nel prossimo autunno nelle Filippine.

L’Italia della ct Francesca Salvatore, nazione organizzatrice dell’evento che mette in palio due pass iridati, proverà quindi a sfruttare il fattore campo per ottenere il biglietto per la rassegna planetaria.

Ungheria, Svezia e Portogallo: queste le squadre, e in quest’ordine, che le azzurre dovranno affrontare per provare a cullare il sogno mondiale, in un calendario fitto che si aprirà mercoledì 19 marzo, con le magiare, e si chiuderà sabato 22 marzo, nel duello contro le lusitane, con nel mezzo il confronto con le scandinave.

Italia e Portogallo partono con i favori del pronostico, ma attenzione a dare tutto per scontato perché a questi livelli ci vuole poco per sbagliare o per ribaltare delle gerarchie che appaiono cristallizzate.

“Giocarsi finalmente la possibilità di andare al Mondiale è una gioia immensa – ha affermato al sito della FIGC, Erika Ferrara – che non aspettiamo altro che trasformare in agonismo. Non sentiamo la pressione, anzi, il giocare il girone in casa è una spinta in più a fare il meglio possibile, perché non capita tutti i giorni un’opportunità del genere. Sappiamo che verrà tanta gente e sostenerci: oltre ai tifosi, in tribuna ci saranno i nostri affetti, chi lotta con noi fuori dal campo, chi ha fatto parte di questo percorso. Siamo pronte e motivate, sarà bellissimo”.

Di seguito l’elenco delle 17 convocate, 3 portieri e 14 giocatrici di movimento, e la composizione dello staff tecnico dell’Italia, oltre al calendario e alla composizione del Gruppo A e del Gruppo B dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off), Anthea Polloni (Cagliari)

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Pescara femminile), Gaby Vanelli (Pescara femminile), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretari: Fabio Ferappi (dal 9.03 al 12.03) e Fabrizio Del Principe (dal 12.03); Assistente tecnico: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Nutrizionista: Marco Rufolo; Medici: Giuseppe Maccauro (dal 17.03) e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Alessandro Sferrella e Daniela Grande.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP QUALIFYING – ELITE ROUND

GRUPPO A: Portogallo, ITALIA, Svezia, Ungheria; GRUPPO B: Spagna, Francia, Polonia, Finlandia.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1a giornata, mercoledì 19 marzo

Ungheria-Italia, ore 16

Portogallo-Svezia, ore 19

2a giornata, giovedì 20 marzo

Ungheria-Portogallo, ore 16

Italia-Svezia, ore 19

3a giornata, sabato 22 marzo

Svezia-Ungheria, ore 16

Italia-Portogallo, ore 19