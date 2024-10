Calcio a 5 femminile, Italia super contro la Croazia: 4-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2025

La si poteva definire il crocevia di questo Main Round delle qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 femminile (21 novembre-7 dicembre 2025, nelle Filippine) e l’Italia allenate da Francesca Salvatore ha risposto presente a Vrnjacka Banja, in Serbia. Dopo aver sconfitto in maniera netta la Lituania ieri 11-0, la sfida contro la Croazia aveva connotati particolari: i precedenti sorridevano a Coppari e compagne, vittoriose in due dei tre match sin qui giocati, l’ultimo un 7-2 lo scorso giugno al torneo ‘Futsal Week’ di Porec.

La compagine tricolore non ha tradito le attese, mettendo tanta intensità e qualità nel corso dell’incontro. Come era accaduto nella sfida contro le lituane, la porta difesa da Sestari è rimasta inviolata e il poker rifilato alle rivali è stato significativo: Borges al 2’49’’ e Berté al 3’34’’ nel primo tempo; Boutimah al 2’51’’ e Mansueto al 17’13’’ nella ripresa le marcatrici.

Una grossa ipoteca è stata posta, dunque, sulla qualificazione alla all’Elite Round, in programma a marzo 2025, riservato solamente alle prime classificate di ciascun raggruppamento in questa fase. Una prestazione che, al di là del risultato, dà fiducia alle giocatrici nostrane.

Se si vanno a guardare i numeri, c’è da rimanere impressionati con 15 gol realizzati e nessuno subito nei primi due match di questo Main Round. Ora c’è da compiere l’ultimo step contro la Serbia, nella sfida conclusiva del girone che rappresenta a tutti gli effetti una Finale (venerdì 18 ottobre alle ore 19.00).

CROAZIA-ITALIA 0-4 (pt 0-2)

Croazia: Sabo, Slavica, Petaric, Matijevic, Pejic, Tomkic, Severinski, Bicanic, Duvnjak, Bucic, Lucic, Novak, Zagar, Trstenjak. Ct Tihana Nemcic

Italia: Sestari, Coppari, Borges, Boutimah, Adamatti, Carturan, Grieco, Mansueto, Vanelli, Ghilardi, Berté, Dal’Maz, Ferrara, De Siena. Ct Francesca Salvatore

Reti: 2’49’’ pt Borges (I), 3’34’’ Berté (I), 2’51’’st Boutimah (I), 17’13’’ Mansueto (I)

Arbitri: Larisa Eleni Avramidou (GRE), Admir Zahovič (SVN), Marco Rothenfluh (SUI); Crono: Marko Aleksic (SRB)

Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup

1a giornata, martedì 15 ottobre

Croazia-Serbia 8-0

Italia-Lituania 11-0

2a giornata, mercoledì 16 ottobre

Croazia-Italia 0-4

Serbia-Lituania 6-0

La classifica dopo la 1a giornata

Italia 6, Croazia e Serbia 3 e Lituania 0



3a giornata, venerdì 18 ottobre

Lituania-Croazia, ore 16

Serbia-Italia, ore 19

Le date

Main Round: 15-18 ottobre

Sorteggio Elite Round: 31 ottobre

Elite Round: 18-23 marzo