Calcio a 5, Salvo Samperi: “Siamo dove volevamo. Pronti a sfidare la Bielorussia”

Dopo aver vinto 11-1 e 1-5 contro Malta, in casa e in trasferta, l’Italia del calcio a 5 è pronta nel mese di aprile a giocarsi il tutto per tutto nello scontro con la Bielorussia per arrivare agli Europei 2026 di futsal.

Il ct Salvo Samperi, al sito della Divisione Calcio a 5, ha detto: “Abbiamo lavorato molto bene nel corso di questi giorni e siamo esattamente dove volevamo e dovevamo essere, cioè lì in testa al girone, pronti a giocarci la partita decisiva con la Bielorussia, una gara da dentro o fuori che ci darà grandi stimoli”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo affrontato un avversario che ha avuto una reazione rispetto alla sfida giocata a Reggio Emilia, ma l’importante per noi era vincere e l’abbiamo fatto con personalità. Avrei firmato, a inizio qualificazioni, per essere in questa situazione a due partite dalla fine: è stato fin qui un cammino molto positivo. Ora dobbiamo completare il lavoro e tutto passerà dalla prossima partita”.

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, 0-2

Bielorussia-Malta 5-0

3a GIORNATA

Italia-Malta 11-1

Bielorussia-Finlandia 3-0

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia 1-3

Malta-Italia 1-5

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore 20

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Italia (+16) e Bielorussia (+10) 10; Finlandia 3 (-2); Malta 0 (-24)*

*fra parentesi la differenza reti