Calcio a 5, l’Italia passa anche a Malta. Azzurri vincenti nelle qualificazioni agli Europei

Dopo aver vinto 11-1 nel match di giovedì scorso a Reggio Emilia, l’Italia del calcio a 5 si ripete fuori casa vincendo a Malta, contro la selezione padrona di casa, con lo score finale di 5-1, in un match valido per il Girone 2 delle qualificazioni agli Europei 2026 di futsal.

Una partita non facile per gli azzurri di Salvo Samperi che sbloccano la contesa con De Oliveira dopo meno di 7 minuti ma subiscono il pari dei maltesi che riequilibrano temporaneamente le cose con Sammut. Si va sull’1-1, in un primo tempo che viene interrotto a un certo punto anche per un problema al cronometro del match.

Merlim, oggi capitano per la squalifica di Musumeci, e compagni ripartono: tante le “prove generali” prima dei gol del 2-1 e del 3-1 che arrivano con Motta e Schiochet al tramonto del primo tempo. Si va quindi al riposo con l’Italia che può contare su un doppio vantaggio.

Inizia la ripresa, al meglio per la selezione tricolore. Motta trova il modo di griffare la doppietta che vale l’1-4, in una partita che però è certamente diversa rispetto a quella della scorsa settimana in Emilia. Malta incassa il colpo ma non va al tappeto, complice anche qualche legno di troppo colpito dall’Italia.

Il tempo inizia a scorrere verso la fine. Si arriva sino a 4 minuti dalla fine, quando Schiochet firma pure lui la sua doppietta con un pallonetto che vale il 5-1. L’Italia tornerà in campo nel decisivo match contro la Bielorussia, in trasferta, venerdì 11 aprile alle ore 20.

QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5

LE DATE DEL GRUPPO 2

1a GIORNATA

Malta-Finlandia 0-5

Italia-Bielorussia 2-2

2a GIORNATA

Finlandia-Italia, 0-2

Bielorussia-Malta 5-0

3a GIORNATA

Italia-Malta 11-1

Bielorussia-Finlandia 3-0

4a GIORNATA

Finlandia-Bielorussia 1-3

Malta-Italia, 1-5

5a GIORNATA

Finlandia-Malta, giovedì 10 aprile ore 18

Bielorussia-Italia, venerdì 11 aprile ore 20

6a GIORNATA

Malta-Bielorussia, mercoledì 16 aprile ore 19

Italia-Finlandia, mercoledì 16 aprile ore tbc

CLASSIFICA GRUPPO 2

Italia 10 (+16); Bielorussia 10 (+10); Finlandia 3 (-2); Malta 0 (-20)*

*fra parentesi la differenza reti