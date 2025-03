Calcio a 5: Feldi Eboli, è tua la Coppa Italia 2025! Battuto il Napoli in finale

La Feldi Eboli vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di calcio 5. L’edizione 2025 premia i campani al termine di una partita tiratissima che li ha visti prevalere 4-2 su un Genzano domato definitivamente negli ultimi secondi.

Al PalaTriccoli di Jesi, davanti a un sold out clamoroso, è la squadra di Antonelli a partire fortissimo. In 10 minuti arrivano le reti di Caruso, Lemos e Selucio per il 3-0 che scuote il match. Genzano va spalle al muro e per cercare di riaprire la partita si gioca subito la carta del portiere di movimento. Arriva la rete del 3-1 con Taborda: si va all’intervallo.

Nella ripresa la zampata di Nem riapre clamorosamente il discorso: 3-2. La partita oscilla clamorosamente fra la possibilità di essere chiusa e lo scenario di un clamoroso pareggio. Si arriva sino a 3″ dalla fine quando Venancio, dalla sua area di rigore, riesce a prendere spazio e a porta vuota trova il modo di mettere a referto il 4-2 che chiude definitivamente i conti di una partita clamorosa.

ECOCITY GENZANO-FELDI EBOLI 2-4 (1-3 p.t.)

ECOCITY GENZANO: Mammarella, De Oliveira, Taborda, Nem, Fantecele, Romano, Lara, Fusari, Bissoni, Siddi, Zaccagnini, Di Ponto. All. Marìn

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Liberti, Calderolli, Ugherani, Caruso, Lemos, Etzi, Espindola, Selucio, Montefalcone. All. Antonelli

MARCATORI: 4’31” p.t. Caruso (F), 7’48” Lemos (F), 10’01” Selucio (F), 18’34” Taborda (E), 4’27” s.t. Nem (E), 19’57” Venancio (F)

AMMONITI: Fantecele (E), Selucio (F), Espindola (F), Venancio (F), Taborda (E)

ARBITRI: Martina Piccolo (Padova), Marco Moro (Latina) , Nicola Maria Manzione (Salerno), Giovanni Zannola (Ostia Lido) CRONO: Nicola Lacrimini (Città di Castello)

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

PALATRICCOLI – JESI

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 19 MARZO

1) ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE 7-5

2) META CATANIA-ROMA 1927 7-6 d.t.r.

GIOVEDÌ 20 MARZO

3) DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 5-2

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 16-15 d.t.r.

SEMIFINALI – SABATO 22 MARZO

X) ECOCITY GENZANO-META CATANIA 7-5 d.t.r.

Y) DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 3-4

FINALE – DOMENICA 23 MARZO

ECOCITY GENZANO-FELDI EBOLI 2-4

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A

1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Lazio 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti 2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro, 2022/2023 Real San Giuseppe, 2023/2024 MoMap Napoli, 2024/2025 Feldi Eboli