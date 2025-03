Calcio a 5: Genzano e Feldi Eboli volano in finale di Coppa Italia al termine di due semifinali tiratissime

Le semifinali della Coppa Italia 2025 di calcio a 5 hanno regalato gol, emozioni e spettacolo dal primo all’ultimo secondo delle due partite in programma.

Nella prima sfida, quella fra Genzano e Meta Catania, sono serviti un’altra volta (come già successo nei quarti di finale) i tiri di rigore (7-5 il risultato finale), per capire quale fra le due squadre dovesse ottenere l’accesso alla finalissima. Sfida in altalena: i siciliani partono forte andando al riposo 1-0, poi in apertura di ripresa scappano addirittura sul 3-0 con Silvestri e Dian Luka. I capitolini vanno spalle al muro, ma proprio in quel momento decidono di rischiare il tutto per tutto anche con il portiere di movimento. Micheletto si scatena griffando una doppietta, Nem lo assiste con un’altra rete. Genzano risorge: si va sul 3-3, che è anche il risultato in coincidenza della sirena finale. Arrivano i rigori: Mammarella ipnotizza due volte gli avversari, Taborda dal dischetto non trema. Genzano vola in finale.

Nella seconda partita, iniziata alle 21, è la Feldi Eboli ad avere la meglio per 4-3 sul Napoli nel derby campano. La squadra di Antonelli parte meglio: Calderolli la sblocca dopo meno di 7 minuti, poi scollinato il 10′ Caponigro raddoppia e Caruso triplica. Si va all’intervallo sul 3-0. I partenopei provano ad avere un sussulto immediato nella ripresa, che arriva: rete di Salas e poi Guilhermao dopo la mezz’ora. E’ 3-2, ma la Feldi riesce a chiudersi bene a disinnescare gli attacchi avversari e a riallungare con la botta secca di Espindola che vale il 4-2. Ultimo minuto incredibile: prima con il VAR viene annullata la rete del potenziale 5-2 a Selucio, poi De Luca timbra il 4-3 a 13″ dalla fine, ma Napoli deve cedere.

La finale sarà, domani dalle 18.30, Genzano contro Feldi Eboli: un match che promette imprevedibilità e spettacolo.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

PALATRICCOLI – JESI

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 19 MARZO

1) ECOCITY GENZANO-SANDRO ABATE 7-5

2) META CATANIA-ROMA 1927 7-6 d.t.r.

GIOVEDÌ 20 MARZO

3) DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 5-2

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 16-15 d.t.r.

SEMIFINALI – SABATO 22 MARZO

X) ECOCITY GENZANO-META CATANIA 7-5 d.t.r.

Y) DON PEPPE NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 4-3

FINALE – DOMENICA 23 MARZO

ECOCITY GENZANO-FELDI EBOLI ore 18.30