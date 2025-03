Calcio a 5, Napoli e Catania vittoriose nel 22° turno di Serie A. Feldi Eboli ko contro Città di Cosenza

Ventiduesima giornata della Regular Season della Serie A di calcio a 5 finita nell’album dei ricordi. Solito formato spezzatino nella massima serie del futsal nostrano, con match distribuiti tra venerdì 14 e domenica 16 marzo.

Pari 2-2 tra Fortitudo Pomezia e AS Roma con i gol nella prima frazione di Raubo e di Dimas, replicati nella ripresa da Angelo e Marcelinho. Altro pareggio in terra irpina tra Avellino e L84 (3-3). Sandro Abate a segno con Kenji, Gui e Di Luccio, i neroverdi con Coco e Rescia (doppietta). Successo esterno del Meta Catania contro il Benevento: 5-2 degli etnei, che avevano iniziato molto male, subendo due gol da Titon nei primi 2′. I siciliani hanno reagito alla grande e la doppietta di Pulvirenti e le marcature di Luka, Podda e Siqueira hanno messo le cose a posto.

Vittoria in trasferta anche per il Napoli Futsal contro Genzano (2-3). I partenopei sono riusciti a ribaltare la situazione, dopo aver concluso in svantaggio la prima frazione di gioco. De Luca e de Lima decisivi nel secondo tempo. Grandi emozioni poi a Pesaro nella sfida tra l’Italservice e il Came Treviso: 4-3 e Barichello ispirato tra le fila dei padroni di casa, vista la doppietta.

Da segnalare poi la netta affermazione di Padova contro Manfredonia (5-1) e soprattutto il ko subìto dalla Feldi Eboli contro Città di Cosenza (4-1): Carvalho, Mateus, un’autorete di Barra e Trentin hanno affossato la Feldi, considerato il primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Caponigro. A chiusura del cerchio l’affermazione esterna (3-0) dell’Active Network contro Sala Consilina. Classifica, dunque, che vede il Napoli guidare le fila con 47 punti, un punto di margine su Catania e due su Eboli. Ultimo posto per i playoff, attualmente, occupato da Sandro Abate con 32 punti e un vantaggio di 5 lunghezze sull’Active Network. Fanalino di coda il Benevento con 9 punti.